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Pandora presenta “Garden of Dreams”: brunch entre naturaleza, conexión y lujo

En medio de una atmósfera etérea y llena de detalles florales, Pandora presentó Garden of Dreams, una colección que convierte la joyería en una experiencia emocional.

Abril 26, 2026 • 
Karen Luna
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Pandora presenta “Garden of Dreams”: brunch entre naturaleza, conexión y lujo.

Cortesía

La firma de joyería Pandora celebró el lanzamiento de su nueva colección Garden of Dreams con un brunch íntimo. El escenario elegido fue Glashaus, un espacio que se transformó por completo para recibir a invitados en una atmósfera etérea, luminosa y profundamente sensorial.

Desde el primer momento, el venue se convirtió en un invernadero moderno con acentos florales, texturas orgánicas y una curaduría visual que evocaba la esencia de la colección. Cada detalle (desde la decoración hasta la disposición del espacio) invitaba a hacer una pausa, observar y dejarse llevar por un universo donde los pequeños momentos florecen y se transforman en recuerdos significativos.

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En medio de una atmósfera etérea y llena de detalles florales, Pandora presentó Garden of Dreams, una colección que convierte la joyería en una experiencia emocional.

Cortesía

Uno de los momentos más memorables fue la aparición de Paty Cantú, aportó su energía cálida y natural, conectando con los invitados desde un lugar genuino. Su presencia elevó la experiencia, sumando un toque emocional que encajó perfecto con el espíritu de la colección.

Joyas con significado: la esencia de Garden of Dreams

Inspirada en la naturaleza como lenguaje emocional, la colección integra símbolos que van más allá de lo decorativo. Las mariposas doradas representan transformación, las abejas evocan resiliencia y las palomas hablan de ternura. Cada pieza está elaborada en plata esterlina 100% reciclada con acabados en oro de 14k, reforzando una visión contemporánea donde el lujo también puede ser consciente.

Protagonizada por Tini Stoessel, Garden of Dreams también habla directamente a una nueva generación que busca piezas con significado, la joyería ya no solo se lleva, se siente, se interpreta y se convierte en parte de tu historia.

Pandora joyería
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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