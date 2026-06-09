Jelly nails: 5 maneras de llevar esta manicura que ilumina las manos

Si hay una tendencia de uñas que sigue ganando terreno este año, esa es la de las jelly nails. Inspiradas en los accesorios translúcidos que marcaron los años 90, estas manicuras se caracterizan por su acabado brillante y semitransparente que deja pasar la luz, creando un efecto muy favorecedor para las manos.

Si estás pensando en probarlas, aquí te compartimos cinco formas de llevar las jelly nails para conseguir unas manos que se vean radiantes.

1. Jelly nails en rosa fresa

El rosa translúcido se ha convertido en uno de los favoritos porque aporta un efecto saludable y natural. Este tono imita el color de una uña sana, pero con un brillo extra que hace que las manos se vean más cuidadas.

Además, combina prácticamente con cualquier look y resulta ideal para quienes buscan una manicura elegante sin renunciar a las tendencias.

2. Tonos melocotón para un efecto buena cara

Los colores durazno o melocotón son especialmente favorecedores porque aportan calidez a la piel. En formato jelly, reflejan la luz de forma suave y ayudan a que las manos luzcan más luminosas.

Es una opción perfecta para los meses cálidos y para quienes prefieren una manicura discreta pero diferente.

3. Jelly nails cereza para un toque sofisticado

Las uñas translúcidas en tonos cereza o rojo cristal están entre las más buscadas del año. Este acabado ofrece profundidad y brillo sin llegar a ser tan intenso como una manicura roja clásica.

El resultado es moderno, elegante y muy fácil de adaptar tanto a eventos especiales como al día a día.

4. French jelly: la versión más actual de la manicura francesa

La clásica manicura francesa también se ha sumado a esta tendencia. En lugar de una base opaca, se utiliza un esmalte translúcido que aporta un efecto más ligero y contemporáneo.

Este diseño conserva la sofisticación de siempre, pero con un acabado mucho más fresco y juvenil.

5. Jelly nails con acabado glass

Las llamadas glass jelly nails destacan por potenciar al máximo el efecto cristalino. Generalmente se realizan con esmaltes transparentes en tonos suaves y una capa de brillo extra para conseguir un acabado casi espejo.

Este estilo se ha vuelto especialmente popular porque crea la ilusión de uñas más saludables, pulidas y luminosas.

La manicura que seguirá triunfando en 2026

Las jelly nails han demostrado que una manicura no necesita ser recargada para llamar la atención. Su acabado translúcido aporta luz, dimensión y un toque divertido que favorece a todo tipo de manos.

Si buscas una tendencia fácil de adaptar, elegante y capaz de rejuvenecer visualmente la apariencia de las manos, las jelly nails son una apuesta segura. La clave está en elegir el tono que mejor complemente tu piel y dejar que el brillo haga el resto.

