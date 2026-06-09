¿Se reconciliarán? La posible visita del príncipe Harry al cumpleaños oficial del rey Carlos III

Cada año, Trooping the Colour se convierte en uno de los eventos más importantes para la monarquía británica. Sin embargo, en esta ocasión, la atención no está centrada únicamente en el rey Carlos III, sino también en una pregunta que sigue generando titulares: ¿aparecerá el príncipe Harry en Londres para acompañar a su padre durante su cumpleaños oficial?

A pocos días de la tradicional celebración que tendrá lugar el 13 de junio, la incertidumbre sobre los planes del duque de Sussex ha vuelto a alimentar los rumores de una posible reconciliación familiar.

El gran evento de la familia real británica

Trooping the Colour es la ceremonia que marca oficialmente el cumpleaños del monarca británico y reúne a los principales miembros activos de la familia real en una jornada llena de tradición, desfiles militares y la esperada aparición en el balcón del Palacio de Buckingham. Este año, el evento volverá a contar con la presencia del rey Carlos y otros miembros destacados de la realeza.

Aunque el cumpleaños real de Carlos III es en noviembre, la tradición de celebrar oficialmente al soberano en junio se mantiene desde hace siglos debido a las mejores condiciones climáticas para los actos al aire libre.

¿Harry viajará desde California?

Hasta ahora, no existe ningún anuncio oficial que confirme la asistencia del príncipe Harry. De hecho, diversos medios británicos y estadounidenses señalan que su presencia en Trooping the Colour parece poco probable. Algunos reportes incluso afirman que Harry y Meghan Markle no forman parte de la lista de invitados para la celebración, como ha ocurrido en años recientes.

Sin embargo, el tema sigue despertando interés porque el duque ha expresado públicamente en los últimos meses su deseo de reconstruir la relación con su familia. Además, fuentes cercanas aseguran que Harry planea regresar al Reino Unido en julio para actividades relacionadas con los Invictus Games y espera poder viajar acompañado por Meghan, Archie y Lilibet.

A pocos días de Trooping the Colour, la tradicional celebración del cumpleaños oficial del rey Carlos III, las especulaciones sobre un posible regreso del duque de Sussex al Reino Unido no dejan de crecer. Getty Images

Una reconciliación que muchos siguen esperando

La posibilidad de ver nuevamente juntos al rey Carlos y a su hijo menor continúa siendo uno de los temas más comentados dentro de la realeza británica. Aunque las diferencias familiares no parecen haberse resuelto por completo, recientes reportes apuntan a que Harry sigue buscando acercamientos y que tanto él como Meghan estarían interesados en mejorar la relación con el monarca.

Por ahora, todo indica que el príncipe Harry no estará presente en el balcón de Buckingham durante el cumpleaños oficial del rey. Aun así, mientras continúan las conversaciones sobre una posible reconciliación, cada viaje del duque al Reino Unido mantiene viva la esperanza de un nuevo capítulo para una de las relaciones familiares más observadas del mundo.

