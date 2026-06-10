¿Qué uñas para pies son elegantes y sencillas? 3 pedicuras que debes usar a los 40 o más

Cuando hablamos de tendencias de belleza, las uñas de los pies suelen quedar en segundo plano. Sin embargo, una buena pedicura puede marcar la diferencia, especialmente durante los meses de calor, cuando las sandalias y los zapatos abiertos se convierten en protagonistas.

La buena noticia es que no hace falta apostar por diseños llamativos o colores extravagantes para lucir unos pies impecables. Las pedicuras elegantes y sencillas siguen siendo las favoritas entre las mujeres de 40 años o más gracias a su capacidad para aportar sofisticación y combinar con cualquier look.

Si buscas inspiración para tu próxima cita en el salón, estas son tres opciones que nunca fallan.

Pedicura en tonos nude: la favorita de las mujeres elegantes

Si existe un color capaz de resistir el paso de las tendencias, es el nude. Los esmaltes en tonos beige, rosa empolvado o arena tienen la ventaja de alargar visualmente los dedos y ofrecer un acabado limpio y refinado.

Además, este tipo de uñas para pies elegantes combina con cualquier calzado, desde sandalias minimalistas hasta tacones para eventos especiales. También resulta ideal para quienes prefieren una manicura discreta que no requiera constantes retoques.

Pedicura blanco lechoso: fresca y sofisticada

Las llamadas milky nails han conquistado las manos durante los últimos años y ahora también se han convertido en una de las pedicuras más solicitadas.

El blanco lechoso aporta luminosidad sin resultar tan intenso como un esmalte blanco tradicional. El resultado es un acabado suave, pulido y moderno que transmite una sensación de limpieza y cuidado.

Otra ventaja es que favorece prácticamente todos los tonos de piel y ayuda a que los pies luzcan más frescos y arreglados.

Pedicura francesa minimalista: un clásico que siempre funciona

La pedicura francesa sigue siendo una de las opciones más elegantes para cualquier edad. En 2026, la tendencia apuesta por versiones más delicadas, con líneas finas y bases translúcidas que aportan un aspecto mucho más natural.

Este diseño destaca por su versatilidad y por ofrecer un acabado atemporal que nunca pasa de moda. Además, es perfecto para quienes buscan una pedicura sofisticada sin llamar demasiado la atención.

Menos es más cuando se trata de elegancia

Las tendencias actuales demuestran que la elegancia no depende de diseños complicados ni de colores extravagantes. A partir de los 40, muchas mujeres buscan propuestas que transmitan frescura, sofisticación y naturalidad, y estas tres pedicuras cumplen perfectamente con ese objetivo.

Los tonos nude, el blanco lechoso y la francesa minimalista tienen algo en común: son clásicos modernos que ayudan a que los pies se vean cuidados, luminosos y siempre elegantes. Porque, al final, una buena pedicura no sigue reglas de edad, sino de estilo.

