Cortes de pelo 2026: 5 looks antiedad perfectos para evitar el frizz los días lluviosos

La lluvia puede ser una pesadilla para el pelo, basta salir unos minutos a la calle para que aparezca el temido frizz, especialmente cuando la humedad está por las nubes. La buena noticia es que las tendencias en cortes de pelo 2026 apuestan por estilos más naturales, fáciles de mantener y diseñados para trabajar con la textura, no contra ella.

1. Butterfly Bob: el favorito para un efecto rejuvenecedor

El Butterfly Bob se ha convertido en uno de los cortes más comentados de 2026 gracias a sus capas ligeras y estratégicas que enmarcan el rostro. Su principal ventaja es que aporta volumen donde se necesita sin crear un exceso de peso que favorezca el encrespamiento.

2. Riviera Bob: elegante incluso con humedad

Entre las grandes tendencias del año destaca también el Riviera Bob, un corte que cae ligeramente por encima de los hombros y apuesta por una textura relajada y natural. Los expertos señalan que este estilo funciona especialmente bien en ambientes húmedos porque no requiere un acabado perfectamente pulido. De hecho, sus ondas suaves y desenfadadas hacen que cualquier movimiento natural del cabello parezca parte del peinado.

3. Soft Bob: el clásico que nunca falla

Si existe un corte capaz de resistir todas las tendencias, es el Soft Bob. En 2026 llega con líneas más suaves, menos estructura rígida y un acabado mucho más natural. Este tipo de bob ayuda a controlar el volumen excesivo y evita el efecto “esponjado” que suele aparecer durante los días lluviosos. Además, aporta luminosidad al rostro y consigue un efecto antiedad inmediato.

4. Midi Cut con textura: movimiento sin esfuerzo

Los estilistas también destacan los cortes midi con textura como una de las mejores opciones para quienes no quieren renunciar a la longitud. La clave está en incorporar capas sutiles que permitan que el cabello se mueva con naturalidad. Este corte evita que la humedad apelmace el pelo y favorece un acabado ligero y moderno que resta años al instante.

5. Pixie suave: práctico, moderno y libre de frizz

Para quienes buscan un cambio más radical, el Soft Pixie sigue ganando popularidad. Al eliminar gran parte del largo, el cabello queda menos expuesto a la humedad ambiental y resulta mucho más sencillo de controlar.

Además, este corte resalta los rasgos faciales, aporta frescura y se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes desean un look sofisticado con mínimo mantenimiento.

Los cortes de pelo 2026 apuestan por la naturalidad

Las tendencias de cortes de pelo 2026 es clara con los estilos demasiado estructurados están perdiendo terreno frente a propuestas más suaves y versátiles. Los expertos coinciden en que los mejores cortes son aquellos que respetan la textura natural del cabello y permiten que se vea bonito incluso cuando el clima no está de nuestro lado.

