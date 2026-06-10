La princesa Amalia recupera una de las tiaras más exclusivas y lujosas de la monarquía neerlandesa.

La princesa Amalia de Holanda volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante el banquete de Estado ofrecido en honor al presidente federal de Alemania en el Palacio Real de Ámsterdam. Aunque el evento reunió a importantes figuras políticas y miembros de la realeza neerlandesa, fue una joya la que terminó robándose el protagonismo de la noche: la espectacular Tiara de las Estrellas.

Considerada una de las piezas más emblemáticas de las joyas de la Corona de los Países Bajos, esta diadema histórica combina tradición, simbolismo y un impresionante despliegue de diamantes que la convierten en una de las más reconocibles de la realeza europea.

La histórica Tiara de las Estrellas que lució Amalia

Para esta importante cita diplomática, la heredera al trono eligió una joya cargada de significado. La llamada Tiara de las Estrellas está elaborada en oro blanco y diamantes, y destaca por sus cinco característicos motivos en forma de estrella que pueden sustituirse por botones de perlas, una de las particularidades que la convierten en una pieza especialmente versátil.

La joya forma parte del patrimonio histórico de la Casa de Orange-Nassau y está vinculada a la reina Emma, tatarabuela del rey Guillermo Alejandro. Con el paso de las generaciones, se ha convertido en una de las piezas más importantes de la colección real neerlandesa.

No es la primera vez que Amalia la luce, la princesa ya había captado la atención internacional cuando la llevó durante la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, una gala que reunió a numerosos herederos europeos y donde la joven royal fue ampliamente elogiada por su elegante elección.

Amalia de Holanda volvió a lucir esta histórica joya de diamantes en una noche de gala que puso de manifiesto tanto el lujo de la Corona neerlandesa como el creciente papel de la joven heredera. Patrick van Katwijk/Getty Images

Una joya ligada a algunos de los momentos más importantes de la familia real

La Tiara de las Estrellas también ocupa un lugar especial en la historia reciente de la monarquía neerlandesa. Fue una de las joyas que utilizó la reina Máxima de Holanda durante las celebraciones de su boda con el entonces príncipe Guillermo Alejandro, reforzando aún más el valor sentimental de la pieza.

Por eso, cada vez que reaparece en un acto oficial, los expertos en realeza interpretan su elección como algo más que una decisión de estilo. La tiara simboliza continuidad, tradición y el papel que Amalia desempeñará algún día como reina de los Países Bajos.

El lujo silencioso que define a la futura reina

En una época en la que el llamado “lujo silencioso” domina las tendencias, Amalia demuestra que las joyas históricas siguen siendo una poderosa declaración de elegancia. Más allá de su brillo y sus diamantes, la Tiara de las Estrellas representa siglos de historia familiar y un legado que ahora comienza a recaer sobre los hombros de la futura soberana.