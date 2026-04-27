Hailey Bieber lleva el tinte chocolate que más ilumina la piel

Hay días en los que quieres cambiarte el pelo radical… y otros en los que solo quieres verte mejor sin hacer demasiado. Justo ahí entra el famoso tinte chocolate que ha estado usando Hailey Bieber. No es un cambio extremo, pero sí uno de esos que hacen que tu piel se vea más luminosa casi sin esfuerzo.

El tinte chocolate: natural, pero con efecto glow

Lo interesante del “chocolate” no es solo que sea un castaño bonito. Es la mezcla de matices cálidos (entre miel, dorado y café) lo que hace que el rostro se vea más iluminado. En el caso de Hailey, tiene dimensión, pequeños reflejos y ese acabado glossy que hace que el pelo se vea más sano.

De hecho, este tipo de color surgió como respuesta a años de rubios muy marcados, ahora todo va más hacia tonos profundos pero suaves, que aportan brillo en lugar de endurecer las facciones.

Por qué favorece tanto (y a casi todas)

Algo que me gusta de este tono es que no se siente “complicado”. No necesitas un cambio drástico para que funcione. Al contrario, se adapta bastante bien a diferentes tonos de piel porque los subtonos cálidos ayudan a suavizar el rostro.

Además, tiene ese efecto de “buena cara” inmediato. Literal, como si hubieras dormido mejor o traído mejor iluminación encima y sí, también es más fácil de mantener que otros colores más claros.

Cómo llevarlo en 2026

Si algo están dejando claro las tendencias este año, es que el pelo se ve mejor cuando se siente sano. Menos contraste, más brillo, y colores que se integran de forma natural. Por eso el chocolate de Hailey no es oscuro sin más, tiene luz, movimiento y un acabado pulido que hace toda la diferencia.

Si estás pensando en intentarlo, hay un truco clave: no pedir un color uniforme. Lo ideal es jugar con reflejos sutiles alrededor del rostro, ese pequeño detalle es justo lo que hace que el tono ilumine la piel y no se vea plano.

