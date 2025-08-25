Suscríbete
Belleza

Blake Lively celebra su cumpleaños 38 con el rubio mantequilla que rejuvenece después de los 35

La icónica melena rubia de Blake Lively se perfila como la gran tendencia para este otoño, su tono rubio mantequilla y destellos dorados aporta luminosidad y rejuvenece al instante.

August 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
Blake Lively luce el rubio mantequilla ideal para el otoño

Getty Images

Blake Lively está celebrando su cumpleaños número 38, y como ya es costumbre, lo hace luciendo una melena impecable que es ideal para rejuvenecer después de los 30, gracias a su tono rubio mantequilla con destellos dorados.

Además de ser una de las tendencias favoritas del otoño, este tono tiene un efecto rejuvenecedor, ideal para quienes quieren lucir modernas y juveniles después de los 35.

El rubio mantequilla de Blake Lively para el otoño

Blake Lively ha mantenido este tono de pelo cálido durante años, y se ha convertido en un ícono de su estilo personal, un rubio mantequilla con destellos dorados que aporta luminosidad al rostro.

Su estilista ha creado un efecto entre amarillo y vainilla, con la combinación exacta entre matices albaricoques y doradosm, que Blake cuida meticulasonamente con un producto 100% natural por consejo de su madre.

¿Cómo cuida Blake Lively su larga melena?

Durante una entrevista para la revista The Cut, Blake compartió su mejor secreto para mantener una melena hidratada y un color impecable, se trata del aceite de coco, un ingrediente natural que la actriz usa desde pequeña, y que sigue aplicando por consejo de su madre.

Cuando te lavas el pelo con champú, intentas eliminar la grasa de las raíces, pero en realidad quieres que el resto del cabello conserve su hidratación. Si aplicas aceite de coco en las puntas, el champú elimina la grasa de las raíces, pero al mismo tiempo protege las puntas”, explicó.

Rubio mantequilla: el tono de pelo de Blake Lively que rejuvenece después de los 35

A diferencia de los tonos fríos, el rubio mantequilla se caracteriza por ser un tono de pelo cálido que irradia luz y juventud, gracias a sus matices que van del miel al albaricoque, y que aporta profundidad a las raíces para un efecto degradado natural.

Los estilistas han declarado al jam blonde o rubio mantequilla, como una de las mejores opciones para lucir este otoño, ya que es un clásico rubio cenizo, pero con un subotono acaramelado con terminado dorado, ideal para casi todos los tonos de piel.

Blake Lively
Melisa Velázquez
