¿Cuál era la relación de Shakira con la familia real británica y por qué se distanciaron?

Shakira ha demostrado con el paso del tiempo que su potencial como artista va mucho más allá de su talento para componer y mover las caderas, lo cual resulta la razón para que más dei 59 millones de oyentes decidan que sea ella quien los acompañe por medio de su música en su día a día.

Igualmente, el alcance e influencia de la colombiana se encuentra respaldado por los más de 90 mil seguidores que acumula en Instagram. Sin embargo, este éxito, demostrado en números, no ha sido suficiente para mantener a flote su relación con la Familia Real británica.

Para hacer explícito el anuncio de la ruptura de la intérprete de “Loba” con los representantes de la Corona, primero es preciso comprender la razón que mantenía unidos a los royals con la cantante, la cual tiene que ver con el perfil ambientalista que ostenta ya desde hace unas décadas.

Además de ser una gran cantante, Shakira ha demostrado su compromiso social con varias causas @shakira

¿Por qué Shakira ya no tendrá más contacto con los royals?

Recientemente, la corresponsal de The Times Roya Nikkhah reveló que hasta hace unos días todavía existía un fuerte vínculo entre el príncipe William y a la ex de Gerard Piqué, unido gracias a los Premios Earthshot, los cuales son presididos por el heredero al trono y son entregados anualmente a 5 ambientalistas seleccionados por el consejo de The Royal Foundation.

Shakira al ser una mujer que ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por la juventud y el ambiente, proponiendo trends de reciclaje con canciones suyas como “Copa Vacía”, había resultado seleccionada por el príncipe William para formar parte de dicho consejo.

Sin embargo, según informó Nikkhah, la barranquillera ya ha dimitido de tan prestigioso puesto, a pesar de no haber completado su año de mandato, ¿la razón? aún se desconoce.

William había expresado públicamente ante la BBC: “Shakira era mi persona número uno en la lista…, Intentamos conseguir a personas que realmente se preocuparan por el medioambiente, pero que también fueran influencias en todo el mundo y Shakira ha sido brillante al resaltar la difícil situación de los océanos. Ella se preocupa profundamente por la contaminación y pasa mucho tiempo en la playa”, declaración que ahora podría ya no tener validez ante la falta de compromiso de la colombiana.

El príncipe William había hecho explícita su admiración hacia la cantante por medio de videollamadas

Shakira es la cantante favorita de la princesa Charlotte

Como historia alternativa, cabe mencionar la admiración que también siente la pequeña Charlotte por la cantante, ya que según han declarado William en 2021, ante el podcast de Apple, Time to walk, su hija solía tener como canción favorita el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, el Waka waka (This time for Africa), cuya escucha acompañaba con un tierno ritual de baile.

Entonces, el rompimiento de la relación de Shakira con la Casa Real británica también podría llegar a entristecer a la princesa “Lottie”, aunque por el momento no hay pronunciamiento oficial ni de los royals, ni de la artista, quien acaba de librarse del escándalo por la deuda que mantenía con Hacienda en España.