Del color melting al french balayage: las técnicas de color más sofisticadas para iluminar el pelo en primavera y lucir más joven

Con la llegada de la primavera, todo florece… y tu look también puede hacerlo, y si además quieres iluminar tu melena de manera estratégica para lograr un estilo más sofisticado y rejuvenecido, es clave conocer las técnicas de color que están marcando tendencia esta temporada.

Los expertos en coloración coinciden que no sólo se trata de iluminar el pelo, pues se busca que el color ayude a estilizar el rostro, suavizar las facciones e iluminar la mirada para una imagen mucho más joven y radiante.

Las técnicas de color más sofisticadas para iluminar la melena y conseguir un look rejuvenecedor en primavera

Esta primavera, iluminar tu pelo puede ser la clave para un look fresco, sofisticado y muy favorecedor para rejuvenecer, y estas son las que están en tendencia esta primavera.

Balayage multidimensional

El balayage sigue siendo un clásico, pero ahora con un toque más sutil al elegir tonos miel, caramelo o vainilla que se fundan naturalmente con tu color base, aportando movimiento y luz al rostro, evitando contrastes demasiado marcados que envejecen.

Babylights

Esta técnica de coloración, tiene la propiedad de imitar los reflejos del sol en el pelo, aportando luz, movimiento y un efecto rejuvenecedor inmediato, pues además se colocan de forma estratégica para resaltar las facciones y suavizar las líneas de expresión.

Mechas melting

A diferencia del balayage o las babylights, las mechas melting destacan por su transición suave entre tonos, creando un efecto natural, luminoso y lleno de movimiento, es la técnica ideal si deseas conservar el tono natural de tu base.

Mechas invertidas

Las mechas invertidas, se caracterizan por su efecto que aporta luz desde las raíces hacia las puntas, logrando un efecto moderno, natural y lleno de movimiento.

French balayage

Esta técnica de coloración combina tonos suaves y luminosos con un acabado elegante, inspirado en la naturalidad francesa, ideal para dar dimensión y frescura al rostro con efecto antiedad.

Los expertos coinciden en que el secreto está en adaptar cada técnica al color natural y al tono de piel, priorizando la luminosidad y la naturalidad sobre los cambios drásticos.

