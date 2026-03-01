Así fue el adiós de Shakira al Estadio GNP: momentos icónicos que hicieron historia

La noche del 27 de febrero de 2026 en Ciudad de México fue algo épico, emotivo y absolutamente inolvidable. Shakira cerró con broche de oro su etapa americana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros, un lugar que en este último año se volvió parte de su historia musical y emocional.

Un récord histórico que nadie esperaba

Lo que vivió el público no fue un simple concierto: fue una serie de noches que rompieron récords. Shakira logró 13 fechas sold out en este estadio, algo que ningún artista había conseguido antes, reuniendo en total a más de 800 000 personas durante toda la etapa.

Antes de que la música comenzara, muchos fans ya sabían que no sería una noche cualquiera… y tenían razón.

Setlist lleno de sorpresas

La noche arrancó con mucha energía y clásicos que nunca faltan. Shakira abrió con temas como La Fuerte y siguió con sus éxitos que todos coreaban sin parar. Pero lo que realmente rompió corazones fue cuando decidió interpretar “¿Dónde Estás Corazón?”, una canción que no había tocado en esta gira, sorprendente y memorable para quienes la escucharon en vivo por primera vez desde hace años.

Además, para hacer este último concierto aún más especial, contó con la presencia de su compatriota Beéle como invitado. Juntos interpretaron una versión impactante de Hips Don’t Lie, que fue uno de los momentos que más nos hizo vibrar.

En un momento del show, Shaki habló directamente con palabras sinceras y agradecidas. Dijo que estos conciertos en México eran más que un sueño, que eran un “milagro” y que sentir el cariño de su “familia mexicana” la llenaba de emoción.

El concierto no solo fue un show, sino una celebración de resiliencia, música y conexión con el público. Entre luces, baile, clásicos y momentos íntimos, Shakira logró que esa noche en el Estadio GNP quedara marcada como una de las más importantes de su carrera.

