Suscríbete
Entretenimiento

Así fue el adiós de Shakira al Estadio GNP: momentos icónicos que hicieron historia

Shakira convirtió el Estadio GNP en una fiesta gigante, pero también en un espacio de nostalgia pura.

Febrero 28, 2026 • 
Karen Luna
Shakira (1).jpg

Así fue el adiós de Shakira al Estadio GNP: momentos icónicos que hicieron historia

@shakira

La noche del 27 de febrero de 2026 en Ciudad de México fue algo épico, emotivo y absolutamente inolvidable. Shakira cerró con broche de oro su etapa americana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros, un lugar que en este último año se volvió parte de su historia musical y emocional.

También puedes leer:
shakira, clara chía y piqué.jpg
Entretenimiento
De Shakira a Clara Chía: todas las novias de Gerard Piqué
Julio 19, 2023
 · 
Emma Duarte
shakira mamá.jpeg
Entretenimiento
El significado de la maternidad para Shakira, antes y después su separación
Septiembre 11, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Un récord histórico que nadie esperaba

Lo que vivió el público no fue un simple concierto: fue una serie de noches que rompieron récords. Shakira logró 13 fechas sold out en este estadio, algo que ningún artista había conseguido antes, reuniendo en total a más de 800 000 personas durante toda la etapa.

Antes de que la música comenzara, muchos fans ya sabían que no sería una noche cualquiera… y tenían razón.

Setlist lleno de sorpresas

La noche arrancó con mucha energía y clásicos que nunca faltan. Shakira abrió con temas como La Fuerte y siguió con sus éxitos que todos coreaban sin parar. Pero lo que realmente rompió corazones fue cuando decidió interpretar “¿Dónde Estás Corazón?”, una canción que no había tocado en esta gira, sorprendente y memorable para quienes la escucharon en vivo por primera vez desde hace años.

Además, para hacer este último concierto aún más especial, contó con la presencia de su compatriota Beéle como invitado. Juntos interpretaron una versión impactante de Hips Don’t Lie, que fue uno de los momentos que más nos hizo vibrar.

En un momento del show, Shaki habló directamente con palabras sinceras y agradecidas. Dijo que estos conciertos en México eran más que un sueño, que eran un “milagro” y que sentir el cariño de su “familia mexicana” la llenaba de emoción.

También puedes leer:
mujer con ropa deportiva
Moda
Estas son las tendencias en ropa deportiva para el Otoño-Invierno
Septiembre 27, 2023
 · 
Emma Duarte
Shakira (1).jpg
Moda
5 veces que Shakira comprobó que es la mejor luciendo escotes cut out después de los 40
Octubre 10, 2023
 · 
Shareni Pastrana

El concierto no solo fue un show, sino una celebración de resiliencia, música y conexión con el público. Entre luces, baile, clásicos y momentos íntimos, Shakira logró que esa noche en el Estadio GNP quedara marcada como una de las más importantes de su carrera.

Shakira
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Uñas coreanas 5 diseños imprescindibles que debes lucir esta primavera 2026 para estilizar las manos (1).png
Belleza
Uñas coreanas: 5 diseños imprescindibles que debes lucir esta primavera 2026 para estilizar las manos
Febrero 28, 2026
 · 
Lily Carmona
Cortes de pelo que favorecen después de los 40 para una imagen en tendencia y rejuvenecedora
Belleza
Cortes de pelo elegantes: 5 propuestas para rejuvenecer tu imagen si tienes 40
Febrero 28, 2026
 · 
Lily Carmona
La reina Isabel II
Realeza
¿Por qué la tiara Vladimir fue la favorita de la reina Isabel II? Esta es la emotiva razón de su elección
Febrero 28, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Qué es el ‘resting rich face', la nueva tendencia de maquillaje rejuvenecedora que llevan Hailey Bieber y Kendall Jenner.png
Belleza
¿Qué es el ‘resting rich face’, la nueva tendencia de maquillaje rejuvenecedora que llevan Hailey Bieber y Kendall Jenner?
Febrero 28, 2026
 · 
Lily Carmona