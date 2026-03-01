Cortes de pelo elegantes: 5 propuestas para rejuvenecer tu imagen si tienes 40

Sí, conforme vamos creciendo, la textura del pelo, el volumen y la estructura comienzan a sufrir ciertos cambios que pueden llegar a crear en nosotras cierta angustia sobre encontrar la mejor alternativa para hacer que estos factores no alteren o cambien por completo nuestra apariencia, que resulta no muy favorecedora. Sin embargo, dentro de la aceptación de estos procesos, es importante señalar que existen alternativas para ayudarnos a lucir una imagen más fresca sin necesidad de recurrir a tratamientos invasivos, caros y dolorosos.

Bastará únicamente con acudir al salón de belleza y solicitar alguno de estos cortes de pelo elegantes que son perfectos para rejuvenecer la imagen, especialmente si tenemos 40.

Bob largo

También conocido como long bob, este estilo se ha convertido en uno de los más favorecedores, versátiles y favoritos de mujeres de cualquier edad para rejuvenecer su imagen.

Aunque por años la versión clásica de este corte se llevó de forma recta y pulida, las nuevas tendencias apuestan por llevarlo con cierta textura en la zona de las puntas, así como con capas largas que ayudan a suavizar las facciones y al mismo tiempo generan una sensación de ligereza en la melena.

Corte mariposa

Definitivamente, este se ha consolidado como el corte favorito para aquellas que buscan un estilo que respete la longitud de su melena sin renunciar al volumen. El diseño de este corte combina capas largas y estratégicas que generan un marco sobre el rostro que resulta sumamente favorecedor para ayudar a proyectar una imagen más fresca, elegante y femenina.

Gracias a las capas que lo conforman, este estilo rompe con la apariencia de pesadez de un pelo largo tradicional, y es el estilo favorito para estilizar con el famoso y elegante blow out.

Corte shag

Aunque suele ser un poco más rebelde, este estilo es perfecto para aportar una estética moderna y refinada a aquellas mujeres que eligen apostar por él. Sus capas se convierten en el aliado que necesitas para crear un efecto rejuvenecedor sobre tu rostro, favoreciendo principalmente a aquellas mujeres cuya melena cuenta con una textura ondulada de forma natural.

Corte pixie largo

Cuando este estilo se lleva con textura en la zona de la coronilla y un flequillo largo o lateral, se convierte en el estilo favorito de aquellas que buscan apostar por un look elegante. Gracias a su longitud, el corte pixie es perfecto para estilizar el cuello, resaltar nuestros pómulos y proyectar una imagen más erguida, la cual suele asociarse con la modernidad y una apariencia fresca.

Corte midi con flequillo

Los flequillos han regresado para ponerse de moda y acompañar diversos cortes de pelo, entre ellos los de longitud media. Ya sea que se apueste por un estilo coreano o un flequillo cortina, lo que esta propuesta busca lograr es generar un marco facial que ayude a suavizar las líneas de expresión y aportar un aire juvenil sin que resulte exagerado o extremo.

Este corte suele destacar por su elegancia y se ha robado el corazón de muchas mujeres en el mundo gracias a su versatilidad.

La realidad es que no existe el corte de pelo perfecto, pero sí el estilo más favorecedor que se adapte a nuestras necesidades. Así que si estabas buscando cortes de pelo elegantes, que además de ser versátiles, fáciles de estilizar y que estén en tendencia, ahora en tu poder tienes cinco propuestas para rejuvenecer tu imagen si tienes 40.