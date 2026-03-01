Bella Hadid apuesta por el tinte de pelo rubio caramelo: 5 tonos que serán tendencia en primavera

La primavera es la estación perfecta que siempre busca traer consigo un cambio de look que no solo resulte sumamente favorecedor, sino que también aporte frescura a nuestra apariencia.

Dentro de todas las opciones que podemos encontrar en el mundo de la coloración, recientemente destaca el cambio de imagen que Bella Hadid ha estado luciendo, principalmente luego de su escapada a Los Ángeles, donde la pudimos ver apostando por un estilo de inspiración tejano que no pasó desapercibido, así como el color de pelo que lleva en este momento.

Y es que la modelo no solo es un gran referente en cuanto a tendencias de moda, sino que también ahora de belleza, atrayendo la atención a su tinte de pelo rubio caramelo, una opción cremosa y sumamente acorde con el tinte primaveral de la nueva estación que está por comenzar.

Así que si estabas pensando en refrescar tu imagen antes de que empiece la temporada de calor, considera estos cinco tonos que serán tendencia esta primavera.

Rubio caramelo

Este es el color de pelo que ha convertido el look de Bella en una referencia inmediata de la temporada. Este tinte combina reflejos dorados con una base tostada que crea un efecto luminoso pero sumamente natural sobre la melena.

Es perfecto para aquellas que buscan transicionar a un rubio que resulte elegante sin llegar a extremos demasiado claros o platinados.

Una de las razones por las cuales se ha convertido en la alternativa favorita para esta primavera es que funciona bien en distintos tipos de bases, desde las rubias oscuras hasta las castañas claras, adaptándose y proyectando suavidad sobre el rostro.

Rubio miel

Este color tiende a ser un poco más dorado y cálido que el anterior, convirtiéndose en una opción sumamente rejuvenecedora para aquellas que buscan generar una armonía natural entre el tono de su pelo y el de su piel.

Este tinte de pelo es ideal para proyectar frescura y suavidad a la melena; además de evitar que el pelo se vea plano, le aporta un brillo muy especial que, lejos de hacerlo lucir lindo, también crea una apariencia saludable.

Rubio beige

Si lo tuyo es apostar por propuestas un poquito más arriesgadas, pero que no comprometan la sofisticación ni lo discreto, este color se convierte en la apuesta segura para lograrlo. El rubio beige se caracteriza por mantener la luminosidad de un rubio claro, pero apostando por un matiz más neutro que evita reflejos excesivamente dorados o en extremos platinados.

Se ha convertido en el favorito de las celebridades como Jennifer Lopez, quien lo lleva en pequeños mechones para reafirmar su imagen elegante y juvenil.

Rubio dorado

Este tinte de pelo es un clásico que nunca falla y, gracias a su calidez, es que sigue manteniéndose en la preferencia de muchas mujeres alrededor del mundo. Gracias a su subtonalidad, llega a aportar mucho brillo al pelo, haciendo que este nos ayude a proyectar luminosidad mientras presumimos de una melena sedosa y brillante, características indispensables para llevar en primavera.

Caramelo tostado

Si lo tuyo no son los tonos sumamente claros, este tinte se convertirá en tu gran aliado, pues resulta un color más profundo y cálido que se puede adaptar a bases más oscuras como el pelo castaño, logrando un look muy elegante y sumamente favorecedor.

A diferencia de otras propuestas, este color de pelo requiere de menor mantenimiento, por lo que es uno de los tintes más prácticos y versátiles del mercado.

Bella Hadid ha dejado claro que el tinte de pelo rubio caramelo se une a estos tonos que serán tendencia en primavera para ayudarlos a proyectar una imagen más fresca y favorecedora en los próximos días de calor.