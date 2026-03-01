Uñas almendra: 5 diseños elegantes y femeninos para lucir en primavera 2026

Cuando buscamos propuestas de diseños de uñas para inspirarnos en crear nuestro próximo ser de camino al manicurista, las opciones son infinitas: largas, cortas, cuadradas, decoradas, minimalistas, etcétera. Sin embargo, dentro de todas estas opciones, existen unas que destacan principalmente por su capacidad de aportar cierta elegancia a nuestras manos, y esas son las uñas almendra.

A pesar de que normalmente suelen acompañar propuestas de uñas en su versión larga, la realidad es que esta forma de uñas puede adaptarse a cualquier longitud, convirtiéndose en la alternativa versátil que toda mujer busca para proyectar unas manos más refinadas.

Si estás por visitar a tu manicurista de confianza y aún no sabes qué propuesta pedirle, revisa estos diseños elegantes y femeninos que son perfectos para lucir en primavera 2026.

Uñas glassy french

El francés sabe cómo adaptarse a las tendencias e ir innovando en cada oportunidad que le es posible. Lo hemos visto en infinidad de versiones y esta ocasión llega a nosotras con una nueva cara: el glassy french.

Esta tendencia de uñas consiste en llevar un french tradicional, pero sin recurrir al color blanco sólido en la punta, pues este va debajo de una capa lechosa que permite que se vea difuso o transparente, haciendo que las uñas se vean elegantes.

Polka dot nails

Los lunares seguirán dominando la primavera, así que si aún no te atrevías a apostar por este diseño, esta es tu señal para llevarlo sobre tus uñas de una vez por todas.

Aunque los diseños de esta tendencia estarán alternando entre bases coloridas y lunares que hagan contraste, una de las versiones más elegantes que estaremos viendo es la que apuesta por una base en efecto cromado con lunares en color negro o blanco para un diseño sofisticado.

Uñas jelly

Las uñas jelly no solo son divertidas, sino que también resultan sumamente elegantes y están diseñadas para aquellas personas que buscan agregar un toque de color sin saturar sus uñas. Y es que el gel con el que estas están rehechas cuenta con una base translúcida que agrega solamente un tinte de color que hace que las uñas parezcan transparentes como la gelatina.

Uñas princesa con relieve

Las uñas princesa sufren una evolución este año y es que estarán apostando por llevarse con una base de efecto ojo de gato para darle mayor brillo a las uñas sin comprometer su estilo discreto y refinado que tanto las caracteriza.

Algunas personas estarán apostando por una propuesta que incluya relieve delgado y fino, el cual se estará llevando con efecto espejo en color dorado.

Uñas cat eye glazed

El ojo de gato sigue siendo uno de los productos favoritos para decorar las uñas y la primavera no será la excepción. Esta temporada se suma al famoso efecto glaseado para regalarnos unas uñas elegantes, muy femeninas y que suman lo mejor de ambos efectos.

Ahora que ya conoces los diseños elegantes y femeninos para lucir en primavera 2026, no tienes ningún pretexto para no apostar por llevar unas bellas y refinadas uñas almendra en tu próximo set de uñas.