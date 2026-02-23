Frescos y elegantes: 5 cortes de pelo que triunfaron en los BAFTA y querrás lucir en primavera

La temporada de premios no solo resalta la importancia de lo mejor del cine, sino que también es el espacio en el que las tendencias de moda y belleza se dan cita para inspirarnos y llevar lo mejor de la temporada. La noche del domingo no fue la excepción durante la entrega de los premios BAFTA 2026, donde nuestras celebridades favoritas no solo deslumbraron con sus espectaculares vestidos, sino también con sus increíbles estilos capilares que nos dejaron claro que este año los estilos arriesgados, con movimiento, frescos y elegantes serán los preferidos en los salones de belleza.

Si estás buscando el pretexto perfecto para darle un cambio a tu imagen, esta nota es la señal que estabas buscando para conocer los 5 cortes de pelo que triunfaron en los BAFTA y que querrás lucir en primavera.

Odessa A’zion, corte shag

El shag largo continúa consolidándose como uno de los favoritos de muchas mujeres gracias a ser considerado un estilo sumamente favorecedor para aquellas que buscan movimiento en la melena mientras resaltan su personalidad.

Para esta temporada de premios, específicamente los BAFTA, Odessa A’zion apostó por este corte de pelo con el que logró un estilo desenfadado y estilizado que resaltó con su vestido negro de transparencias y hombros caídos de Dior.

Este estilo es perfecto para aquellas que cuentan con textura ondulada de forma natural, pues ayuda a suavizar las facciones y dar una apariencia juvenil gracias a sus capas.

Odessa A’zion Karwai Tang/WireImage

Sadie Sink, corte con capas largas con flequillo

Para la protagonista de “Stranger Things”, la melena larga sigue siendo la opción más favorecedora y la apuesta para llevar esta primavera. La actriz de 23 años apostó por un corte en capas largas que acompañó con un flequillo estilo coreano con el que resaltó la belleza de su melena cobriza.

Ataviada en un vestido verde olivo satinado de Prada, la joven dejó claro que esta primavera el estilo liviano y con aire romántico será tendencia para ayudarnos a dulcificar nuestros rasgos.

Ginnifer Goodwin, corte pixie

La alfombra roja también le dio la bienvenida a los cortes arriesgados. De la mano de la actriz de “La sonrisa de Monalisa”, el corte pixie ocupó un lugar privilegiado en la ceremonia, dejando claro que esta temporada de calor será la opción más favorecedora para llevar.

Y es que este estilo es perfecto para ayudarnos a resaltar las facciones mientras estilizamos nuestro cuello, convirtiéndose en la opción ideal para proyectar una imagen segura, erguida y poderosa, pues así lo lució Ginnifer con su Zuhair Murad de la colección primavera-verano 2026.

Este corte no solo resulta sumamente favorecedor para primavera, para permanecer frescas y cómodas, sino que también es la opción ideal para aquellas que buscan un estilo con fácil mantenimiento.

Ginnifer Goodwin Aurore Marechal/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Carey Mulligan, Italian bob

El bob italiano se ha posicionado como uno de los cortes de pelo más elegantes de los últimos meses y por eso la protagonista de “El gran Gatsby” apostó por él la noche de los BAFTA, llevándolo con absoluta maestría. A diferencia del bob clásico, el bob italiano ayuda a proyectar una imagen más densa en la melena sin que resulte demasiado, dotando a quien lo porta de una elegancia sin igual.

Este es un corte de pelo que favorece principalmente a aquellas mujeres que han hecho del estilo minimalista su sello personal. No solo es fácil de estilizar, sino que también se adapta a diferentes ocasiones, y estas razones son las que lo han convertido en el favorito de muchas.

Carey Mulligan Variety/Variety via Getty Images

Gracie Abrams, corte bixie

El bixie, un corte de pelo que fusiona el corte bob con el pixie, sigue convirtiéndose en la alternativa más fresca y favorecedora para apostar por ella en primavera. La noche de los BAFTA, Gracie Abrams confirmó que este será uno de los principales estilos que se llevarán en la temporada de primavera 2026.

La principal característica, así como atractivo, de este estilo es la longitud, pues, a pesar de ser un estilo corto, cuenta con una longitud precisa para apostar por peinados pulidos y refinados. Para esta noche, Gracie estilizó su pelo con una línea lateral dotándola de mucha elegancia, destacando la zona de su cuello y espalda, que resaltaron aún más con el escote trasero de su vestido Chanel.

Gracie Abrams Karwai Tang/WireImage

La celebración de los premios BAFTA 2026 no solo destacó lo mejor del cine en la academia británica, sino que también nos permitió conocer las tendencias capilares que estarán dominando la temporada. Si estabas buscando un estilo fresco y elegante, considera estos cortes de pelo que triunfaron en los BAFTA porque son los que querrás lucir en primavera.