Temporada de Piscis: los 6 signos del zodiaco más impactados por su sensibilidad

El signo más sensible del zodiaco, Piscis, contagia su energía y algunos signos del zodiaco podrían sentirse más tristes de lo normal, ¿eres uno de ellos?

Febrero 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los signos del zodiaco más afectados por la temporada de Piscis

Getty Images

La temporada de Piscis llega con una nueva energía que cambia el ritmo de nuestro día a día, pues viene influenciada por su energía sensible que nos lleva a sentirnos mucho más nostálgicos y con la necesidad de voltear a ver al pasado.

Y aunque la temporada de Piscis impacta a todos los signos del zodiaco, algunos de ellos podrían sentirse más vulnerables y sensibles de lo normal, y con una inmensa necesidad de poner pausa y conectarse de nuevo a sí mismos.

Estos signos del zodiaco sentirán su mundo emocional más expuesto de lo habitual durante esta etapa, experimentando algunas emociones de nostalgia y tristeza.

Piscis

La sensibilidad, ya natural en este signo, se multiplica: sientes con mayor profundidad, absorbes lo ajeno y te sumerges más en tu mundo interior, se trata de una etapa en la que el ruido externo disminuye y las emociones cobran aún más protagonismo.

Sientes una energía más intensa y reflexiva, marcada por cierres, balance emocional y cuestionamientos internos frente a la lógica.

Virgo

Puedes sentirte más descolocada y sensible, ya que se activan temas de relaciones, equilibrio y emociones que no siempre se resuelven con lógica, y esto puede generar mayor tensión, irritabilidad, insomnio y saturación mental.

Además, se intensifica la sensibilidad ante críticas o cambios afectivos, y se hace evidente la tendencia de Virgo a exigirse demasiado y cargar con más de lo que debería.

Cáncer

Cáncer no te vuelves más sensible de lo habitual, pero sí encuentras un entorno que intensifica tu mundo emocional. El ambiente se carga de nostalgia, recuerdos y conversaciones profundas, lo que puede reactivar heridas del pasado que parecían superadas.

Al mismo tiempo, surge una mayor necesidad de seguridad y protección ante la inestabilidad emocional del entorno, despertando apego o miedo a perder lo que se ama. La clave está en no cerrarse: sentir más no es debilidad, sino una respuesta natural a un periodo que invita a conectar profundamente con las emociones.

saturno-en-piscis-como-afectara-este-transito-a-tu-vida_1.jpg

Getty Images

Géminis

Mientras Géminis se mueve con lógica y claridad mental, Piscis trae ambigüedad y emociones intensas, lo que puede generar irritación, dispersión o impaciencia ante situaciones que no se resuelven con argumentos, sino con intuición.

La dificultad no está en la incapacidad, sino en salir de la zona cómoda de la objetividad para enfrentarse a decisiones guiadas más por sensaciones que por datos.

Sagitario

Sagitario puede sentirse más introspectivo y emocional de lo habitual, lo que choca con su naturaleza libre y en movimiento, pues se activan recuerdos, nostalgia y reflexiones sobre el hogar o decisiones personales, generando una mezcla de deseo de espacio y necesidad de contención.

Esta tensión entre quedarse quieto y su impulso de avanzar puede provocar irritabilidad y mayor sensibilidad.

Aries

Durante la temporada de Piscis, Aries experimenta un periodo más introspectivo y pausado antes de su propia temporada, se trata de un momento de cierre de ciclos, donde pueden surgir cansancio, reflexión y revisitar asuntos del pasado.

No se trata de nostalgia sin razón, sino de preparar la energía para comenzar de nuevo con fuerza.

Melisa Velázquez
