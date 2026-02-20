Patrick Dempsey reveló detalles de los últimos días de su amigo Eric Dane y le rindió emotivo homenaje

Eric Dane ha dejado una profunda huella en el mundo de la televisión gracias a su inolvidable actuación como el Dr. Mark Sloan en la exitosa serie de televisión, Grey’s Anatomy, donde compartió créditos con Patrick Dempsey.

Dempsey, quien dio vida a Derek Shepherd, se tomó un momento para rendir homenaje a su compañero de reparto y gran amigo, tras su lamentable fallecimiento a los 53 años, consecuencia de la ELA contra la que luchaba desde hacía más de un año.

Patrick Dempsey revela detalles de las últimas semana de Eric Dane

Fue durante el podcast The Chris Evans Breakfast, donde Dempsey se tomó unos minutos para compartir detalles personales sobre sus últimas conversaciones con su amigo Eric Dane.

“Me siento muy triste por sus hijos”, reveló Dempsey. “Me escribía con él, nos enviábamos mensajes, así que hablé con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo; estaba empezando a perder el habla”.

Continuó diciendo sobre el deterioro de la salud del actor: “Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente”.

Patrick Dempsey recordó el gran sentido del humor de Eric Dane

Durante la conversación, Patrick también mencionó el gran sentido del humor de Eric y de lo maravilloso que fue trabajar junto a él y el por qué su relación profesional se transformó en amistad.

“Era un hombre divertidísimo; era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set, lo divertía muchísimo. Tenía un gran sentido del humor. Era fácil trabajar con él, nos entendimos al instante.

La primera escena era él, ya sabes, en todo su esplendor, saliendo del baño con la toalla puesta, luciendo espectacular, haciéndote sentir completamente fuera de forma e insignificante”, recordó el actor sobre su amigo.

El legado de Eric Dane para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Patrick también habló de lo orgulloso que estaba del trabajo que había hecho Eric al tratar de concientizar sobre esta enfermedad que terminó con su vida.

“Hizo un trabajo increíble al crear conciencia sobre esta horrible enfermedad y esos días que quedan. Simplemente nos recuerda que todos tenemos que celebrar cada día como si fuera nuestro último día”.