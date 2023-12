Mary de Dinamarca habla abiertamente sobre la infidelidad en el matrimonio, ¿qué dijo?

Al igual que la Casa Real de España, la familia de los condes de Monpezat enfrentó este año una grave crisis de estabilidad, tras la revelación de una serie de fotografías que mostraban al príncipe Federico muy cercano a la mexicana Genoveva Casanova paseando por Madrid, lo cual desató toda una serie de rumores sobre la infidelidad de la cual Mary de Dinamarca estaba siendo víctima.

Aunque la familia real danesa nunca salió a desmentir el rumor, la exhuberante mujer con la que se le relacionó a Federico decidió romper el silencio al respecto, aclarando que todos los dichos en su contra no estaban fundamentados en la verdad, pues se declaró inocente de haber participado en el adulterio.

Por otro lado, en medio del silencio, Mary y Federico decidieron continuar con su vida, asistiendo a sus compromisos diplomáticos, pero manteniéndose distantes el uno del otro. Sin embargo, esta actitud fría entre la pareja cambió al llegar la Navidad, ya que al incio de diciembre, toda la familia de los príncipes herederos reapareció realizando los preparativos para vivir una cálida Nochebuena.

Después de los rumores de infidelidad por parte de Federico, los príncipes herederos de Dinamarca reaparecieron juntos en vísperas de Navidad @detdanskekongehus

Mary de Dinamarca y Federico reaparecen felices tras el escándalo por infidelidad

Toda la familia danesa pasó el 24 de diciembre junto a la reina Margarita en el Castillo de Marselisborg en Aarhus y de acuerdo a los testigos publicados en redes sociales, todas las tensiones entre Mary y Federico parecen haberse disipado.

Igualmente una semana previa a las vísperas navideñas, se les vio a los royals en el aeropuerto de Queenstown junto a sus hijos, después de que cada quien viajara por separado.

Juntos y de la mano, así aparecieron Mary y Federico de Dinamarca en Navidad. AFP

¿Qué piensa Mary de Dinamarca sobre la infidelidad?

Sin tener ni siquiera una idea de lo que le acontecería en el futuro, Mary acudió en 2004, meses después de su boda con Federico, a una entrevista con Anne Wolden-Ræthinge “Ninka” y declaró que la infidelidad es algo que “nunca aceptaría dentro de un matrimonio”.

Para Donaldson “una relación se basa en la confianza. Y si se abusa de esa confianza, hay un abuso de confianza muy grave”. Mary relató ante Ninka que “para ella es difícil recuperar la confianza cuando se ha roto por completo. La confianza es sagrada, es una obligación. Es necesaria para mantener la independencia, para poder funcionar en pareja”.

En el popular diálogo Mary también acotó su opinión sobre las “relaciones abiertas”:

“Hay personas en nuestra sociedad que están felizmente casadas con hijos, y tienen otras relaciones, y lo acepto. Pero no podría hacerlo. Duele. Y no eres sólo tú quien está involucrado en una relación. Cuando llega un niño, ya no se trata solo de ti. Al fin y al cabo, también tienes obligaciones con ellos”, puntualizó, dejando un poco de dudas acerca de cuáles son sus principios y que tan fiel le es a ellos, ahora que al parecer se ha reconciliado con Federico.