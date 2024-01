Quién es Mary Donaldson, la futura reina consorte de Dinamarca originaria de Australia

Ni su vida ni la de su esposo, Federico de Dinamarca, han estado exentos de escándalos, la futura reina danesa es hija de inmigrantes escoseces y nació el 5 de febrero de 1972, en Tasmania, Australia, ésta es la historia de Mary Donaldson (51 años).

La futura reina consorte de Dinamarca dispone de una agenda propia que incluye a niñas vulnerables y a la comunidad LGBT+ (algo inusitado en la realeza); es responsable de criar a nada menos que cuatro hijos (uno de ellos futuro rey) y, sobre todo, tiene el favor de su suegra y reina emérita, la estricta y conservadora Margarita II (83 años).

Su consolidación no ha sido fácil, pasó obstáculos y tropiezos, pero actualmente esta mujer de origen ‘plebeyo’ cumple a la perfección los requisitos para ser una princesa del nuevo siglo y, llamada a ser, reina consorte de un país que no la vio nacer, pero al que se ha ganado a lo largo de años.

Cuál era la principal crítica a Mary Donaldson

“El día de nuestra boda, me invitaste a venir y ver lo que nos esperaba en el amor y me encantó cada paso y cada vista”, expresó Mary en 2018 por los 50 años de su esposo. El amor de Federico (55 años), el heredero al trono danés, se lo ganó desde que se conocieron en un bar durante los Juegos Olímpicos de Sidney. Mary Donaldson, la guapa publicista había conquistado al primogénito de Margarita II de Dinamarca, pero no todo fue tan fácil, su condición de plebeya y extranjera, así como los gastos suntuosos en su guardarropa al inicio de su vida como royal, crearon suspicacias.

El recelo de Margarita II hacia ella estaba alimentado por las relaciones anteriores y la vida despreocupada de Federico, quien era amante de la velocidad, la fiesta y las novias opcionales en los 90. Pero quizá por esto el propio príncipe llevó su relación con Mary con discreción, primero por medio de correos y después con escapadas a Australia para verla.

En un inicio, Mary de Dinamarca fue criticada por la cantidad de dinero invertida en su guardarropa. Getty Images

Lo cierto es que triunfó el amor y la reina tuvo que aceptar a su nuera, que por lo demás tenía una vida impecable, era una profesionista exitosa, trabajadora y sin escándalos. La boda sucedió en mayo de 2004, pero ese no fue el final de un cuento de hadas porque entonces comenzó a hablarse de las facturas tan altas que la casa real danesa pagaba por el clóset de Mary, plagado en esa época de marcas de lujo. Fue tal el derroche que en 2006 la reina no autorizó el presupuesto en guardarropa para su nuera, que equivalía, según varios medios, a 2,500 euros al día (aproximadamente 57,000 pesos de hoy).

Esto fue la punta del iceberg, ya que este dato propició una investigación periodística que reveló que Mary disponía de una colección de 400 bolsos valorada en 300,000 euros (casi 7 millones de pesos de hoy). Se resaltaba un Birkin de piel de cocodrilo de 77,000 euros.

Mary supo cómo recomponerse y convertirse en el modelo de princesa que es hoy día. A unos días de asumir el cargo de reina consorte, sus prioridades ya no están en la moda.

Vincent, Christian, el príncipe Federico, la princesa Mary, Josephine e Isabella en Australia Instagram @detdanskekongehus

Cómo Mary de Dinamarca se ganó a su pueblo (y su suegra)

Es probable que no sólo las críticas hayan influido en ella, pues en esa época, exactamente en 2005, Mary se convirtió en madre de Christian (futuro rey). Además de los puntos que eso debió suponerle en la corte danesa al darle al próximo heredero, es probable que su nuevo rol cambiara sus prioridades, ya que al poco tiempo volvió a embarazarse, esta vez de Isabella, quien nació en 2007.

Si tener dos niños de edades cercanas se nos complica a veces, imaginemos lo que es agregar dos más de una sola vez. Eso les sucedió a Mary y Federico con el nacimiento en 2011 de Vicent y Josephine, sus gemelos. Por más que ser royal le permita tener nanas, es claro que encargarse de la educación de cuatro niños no es fácil.

Como madre, Mary se ha distinguido por fomentar la unión entre sus hijos, como cuando en enero de 2020, ella y su esposo anunciaron que asistirían a una estancia planificada de 12 semanas en la escuela internacional Lemania-Verbier en Suiza. “Lo vemos como un regalo para ellos, allí podrán estar juntos y será una experiencia que se llevarán para el resto de sus vidas”, dijo la princesa a la televisión danesa.

Aunque la pandemia cambió sus planes, ella no dejó solos a sus hijos, como quizá pudo haber hecho dado su estatus real y la cercanía entre Dinamarca y Suiza. Mary se trasladó con ellos para estar al pendiente, a pesar de que estarían en un sistema de internado,.

El matrimonio de Mary y Federico no ha estado exento de escándalos e infidelidades. Getty Images

Con qué causas está comprometida Mary de Dinamarca

El compromiso no quedó en sus hijos. Mary es patrona de 25 organizaciones filantrópicas internacionales y forma parte importante de la Oficina para Europa de la OMS. Estas son actividades ‘obligadas’ de toda buena royal; sin embargo, ella ha dado un paso más al hacer su propia agenda contra bullying y violencia, y a favor de la equidad de género, la comunidad LGBT+ y, atención, la moda sustentable.

A través de la Fundación Mary se hace cargo de los temas infantiles y de la mujer. Viajó a Burkina Faso hace un año y en diciembre se anunció una importante donación para niñas de ese país. “Fue desgarrador conocer chicas viviendo con dolores y problemas de salud porque han sido circuncidadas (mutiladas) en contra de su voluntad”, dijo.

Mary es el primer integrante de la familia real que preside una entrega de premios de la comunidad LGTB+. Inició en ello en 2018 y ha recibido críticas de sectores conservadores que argumentan que ella es representante de toda la nación, no de un grupo. A pesar de esto, Mary ha continuado con su apoyo a este sector.

Además, le dio la vuelta a las críticas por sus excesos en moda gastando menos, claro, pero también usando marcas locales. Pero eso no es todo, recicla la ropa, tanto repitiendo modelos como donándolos a una tienda de segunda mano. La princesa ha dicho que en esto último influyó su primogénito, quien le habló del daño que la industria de la moda puede causar al ambiente.

Estos ajustes a su vida como royal la han llevado a ser la más popular de la casa real, pero, sin duda, quien más se ha fijado es la reina Margarita, no por nada, en agosto de 2020 la nombró regente, esto quiere decir que cuando Margarita II o Federico no se encuentran en Dinamarca, Mary ejerce las funciones de jefa de Estado. Eso se llama confianza y, también, tener a la suegra de tu lado, todo un triunfo.

De cara al 14 de enero, tras el anuncio de que Margarita de Dinamarca abdica al trono, Mary de Dinamarca hará historia al ser la primer mujer de origen australiano en convertirse en reina consorte.