Últimas noticias sobre Kate Middleton: comunicado oficial revela próxima reaparición de la princesa de Gales

Entre días grises que ha tenido la casa real británica este 2024, han existido algunos rayos de luz. Ahora, se anuncia la próxima aparición pública de la princesa de Gales: Kate Middleton estará presente en la final del torneo de ten

En lo que va del año, la familia real británica ha vivido momentos difíciles. Desde que se comunicó que el rey Carlos III (45) y la princesa Kate Middleton (42) serían sometidos a tratamientos médicos, hasta que se reveló que ambos luchaban contra formas complejas de cáncer. Pasando por la trágica muerte de Thomas Kingston (75) hasta la aparatosa caída de la princesa Ana (73) que la llevó al hospital.

Este 2024 la ausencia de Kate Middleton ha hecho evidente su importancia como miembro activo de la casa real más mediática del mundo. Monarquía que, sorprendentemente, no ha logrado manejar una comunicación eficaz, a la altura de las circunstancias. Mensajes breves y fotos digitalmente retocadas de manera cuestionable han sido material para las teorías de conspiración más absurdas en torno a la princesa de Gales.

La princesa de Gales anunció por medio de un video que padece cáncer. Kensington Royal

Para acallar los rumores, a finales de marzo, Kate anunciaba en un vídeo que estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva para luchar contra el cáncer y que pedía privacidad para poder llevar a cabo su recuperación lo más discretamente posible.

Fue hasta mediados de junio, cuando la esposa del príncipe William asistirá a un acto oficial. ¿El motivo de su reaparición pública? Asistir a ‘Trooping the Colour’, una celebración nacional.

Durante Trooping the Colour, todas las miradas estuvieron puestas en Kate Middleton. Getty Images

Comunicado oficial sobre la nueva aparición de Kate Middleton

Tal y como ocurrió en Trooping the Color, donde Kate anunció su presencia con 24 horas de antelación, a través de una publicación en sus redes sociales. Ahora, a través de un breve comunicado oficial, la princesa avisó que estará presente en la final del torneo de tenis Wimbledon.

En una breve misiva, con el logo del Palacio de Kensington, se anuncia: “La Princesa de Gales, patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, asistirá a la final individual masculina del campeonato”.

Se trata de un mensaje breve pero tan esperanzador. Pues muestra cómo, poco a poco, la salud de la princesa le está permitiendo hacer frente a sus compromisos reales. Previamente, en el mensaje en el que confirmaba su asistencia a Trooping the Color, había expresado: “Como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos”.

La patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Kate Middleton es aficionada al tenis. Y, por lo visto no se ha perdido ningún partido. De hecho, hace unos días, la princesa de Gales dedicó un emotivo mensaje al tenista Andy Murray, quien había anunciado su retiro.

En múltiples ocasiones, Kate Middleton ha mostrado su pasión por el tenis. Archivo

¿Cuándo reaparecerá Kate Middleton? La princesa de Gales estará presente en la final masculina de Wimbledon y se planea que entregue el trofeo al ganador, puesto que disputarán Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.