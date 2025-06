El inquietante conflicto sobre Kate Middleton que podría perjudicar la relación del príncipe William y Carlos III

Como heredero al trono, el príncipe William tiene que cumplir con ciertas indicaciones y lineamientos, e incluso con algunos proyectos que Carlos III quiera concederle de forma extraoficial. Sin embargo, hay una petición que en el futuro podría complicar su relación, en especial porque involucra a Kate Middleton, que una vez que se haga la transición correspondiente, pasará a ser reina consorte.

El deseo de Carlos III al que el príncipe William podría negarse para proteger a Kate Middleton

Además de su falta de interés en las tradiciones que incluyen prácticas ecuestres, como lo es el Royal Ascot, el príncipe William tampoco estaría entusiasmado con darle seguimiento a otra de las solicitudes de Carlos III. De acuerdo con información de The Mirror, se trataría de la sugerencia del rey para que su primogénito y Kate Middleton se hagan cargo de Highgrove House and Garden, una de sus propiedades preferidas.

Uno de los deseos póstumos de Carlos III podría ser desechado por el príncipe William y Kate Middleton Getty Archivo

Pero este no es una idea que el futuro monarca tenga en mente, puesto que no se siente tan conectado con este lugar como su padre, por lo que no vería viable darle la misma atención. Además, William también querría evitar que su mandato se vea opacado por cuestiones de su pasado familiar, ya que según declaró Jack Stoocks, un exempleado de la corona, esta mudanza “condenaría” a Kate Middleton a vivir en constante comparación con Lady Di, una dinámica que comenzó desde su llegada a la institución y que él mismo atestiguó.

“Es como si ella tuviera que ponerse en el lugar de Diana. A menudo la comparan con ella, lo que realmente creo que es injusto. Porque sí, sé que es la princesa de Gales y que Diana también era la princesa de Gales, pero son dos personas completamente distintas”, señaló el extrabajador.

¿Por qué la casa favorita de Carlos III no es un buen lugar para Kate Middleton?

Sobre otras razones por las que este escenario podría llegar a tornarse hostil para la futura reina, el tabloide británico explica que principalmente está el hecho de que Diana de Gales pasó largas temporadas ahí, cuando todavía estaba casada con Carlos III. Es decir, este sitio resguarda recuerdos de la fallecida princesa criando a sus hijos en un matrimonio que luego terminó de manera abrupta.

Highgrove House and Garden fue uno de los hogares que compartieron Carlos III y Lady Di Getty Archivo

Y posteriormente, se convirtió en la casa de descanso predilecta para el rey, pero ahora junto a la reina Camilla, de modo que el príncipe William simplemente pretendería esquivar todo lo que esta mansión representa y así mantener su imagen y la de su esposa a salvo.