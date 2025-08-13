Mejor que uñas francesas: 5 tonos de uñas divertidas que rejuvenecen las manos a cualquier edad

Las uñas francesas son como ese vestido negro que siempre nos salva porque son clásicas, elegantes y combinan con todo. Hay días en los que el cuerpo pide color, frescura o un toque travieso que nos saque de la rutina y créeme, el esmalte correcto puede hacer que tus manos se vean más jóvenes al instante, sin importar si tienes 20, 40 o 60.

He visto cómo un simple cambio de tono transforma la manera en la que una mujer mueve las manos, cómo sonríe al verlas y hasta cómo se viste para que combinen. Así que hoy te comparto mis cinco colores favoritos, esos que siempre recomiendo cuando me dicen: “Quiero algo más divertido que la francesa, pero que me haga ver más joven”.

1) Rosa chicle

Es alegre, coqueto y tiene esa vibra juvenil que te hace sonreír cada vez que lo ves. Si tienes un día gris, este color es como un rayo de sol en tus uñas.

2) Coral luminoso

Ni muy rojo, ni muy naranja, este color esel punto exacto para iluminar la piel y darle ese “glow” que todas buscamos. Lo amo en vacaciones, pero también rompe la monotonía de cualquier look invernal.

3) Verde pistache

Este tono es para las valientes que saben que la moda también se lleva en las uñas porque es fresco, moderno y tiene algo que hace que las miradas bajen directo a tus manos. Además, disimula esas pequeñas marquitas o venitas que a veces nos preocupan.

4) Lavanda suave

Delicado, romántico y perfecto para cuando quieres algo especial sin caer en lo obvio. Combina con joyas doradas o plateadas, y siempre da ese toque de “acabo de salir del spa”.

5) Amarillo mantequilla

Este pastel cálido es como una luz suave que acaricia la piel, tiene el poder de suavizar el contraste de las manos y darles un aspecto fresco, como recién hidratadas.

Al final, más que el color, el verdadero truco para rejuvenecer las manos está en tener cutículas hidratadas, uñas limadas con forma favorecedora y una capa de brillo que selle todo.

Así que la próxima vez que vayas al salón, atrévete y deja que el color hable por ti, que cuente tu historia o que, sobre todo, te recuerde que la belleza no tiene edad pero sí mucha actitud.

