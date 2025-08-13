Suscríbete
Belleza

Mejor que uñas francesas: 5 tonos de uñas divertidas que rejuvenecen las manos a cualquier edad

Dale a tus manos esa frescura que necesitan con estos diseños de uñas.

August 13, 2025 • 
Karen Luna
uñas-en-tendencia-2024 2.jpeg

Mejor que uñas francesas: 5 tonos de uñas divertidas que rejuvenecen las manos

Pinterest

Las uñas francesas son como ese vestido negro que siempre nos salva porque son clásicas, elegantes y combinan con todo. Hay días en los que el cuerpo pide color, frescura o un toque travieso que nos saque de la rutina y créeme, el esmalte correcto puede hacer que tus manos se vean más jóvenes al instante, sin importar si tienes 20, 40 o 60.

También puedes leer:
princesa leonor look
Realeza
El maquillaje de la princesa Leonor que debes imitar si quieres verte elegante y lucir una piel radiante
July 14, 2025
 · 
Andrea Columba
peinados elegantes y fáciles
Belleza
3 estilos de pelo que puedes hacer tú misma si quieres verte elegante, pero no tienes tiempo para ir al salón
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba

He visto cómo un simple cambio de tono transforma la manera en la que una mujer mueve las manos, cómo sonríe al verlas y hasta cómo se viste para que combinen. Así que hoy te comparto mis cinco colores favoritos, esos que siempre recomiendo cuando me dicen: “Quiero algo más divertido que la francesa, pero que me haga ver más joven”.

1) Rosa chicle

Es alegre, coqueto y tiene esa vibra juvenil que te hace sonreír cada vez que lo ves. Si tienes un día gris, este color es como un rayo de sol en tus uñas.

2) Coral luminoso

Ni muy rojo, ni muy naranja, este color esel punto exacto para iluminar la piel y darle ese “glow” que todas buscamos. Lo amo en vacaciones, pero también rompe la monotonía de cualquier look invernal.

3) Verde pistache

Este tono es para las valientes que saben que la moda también se lleva en las uñas porque es fresco, moderno y tiene algo que hace que las miradas bajen directo a tus manos. Además, disimula esas pequeñas marquitas o venitas que a veces nos preocupan.

4) Lavanda suave

Delicado, romántico y perfecto para cuando quieres algo especial sin caer en lo obvio. Combina con joyas doradas o plateadas, y siempre da ese toque de “acabo de salir del spa”.

5) Amarillo mantequilla

Este pastel cálido es como una luz suave que acaricia la piel, tiene el poder de suavizar el contraste de las manos y darles un aspecto fresco, como recién hidratadas.

Al final, más que el color, el verdadero truco para rejuvenecer las manos está en tener cutículas hidratadas, uñas limadas con forma favorecedora y una capa de brillo que selle todo.

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Así que la próxima vez que vayas al salón, atrévete y deja que el color hable por ti, que cuente tu historia o que, sobre todo, te recuerde que la belleza no tiene edad pero sí mucha actitud.

Lo último Entérate uñas francesas manicure
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Príncipe William y Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton y William se mudan de emergencia por riesgo de incendio en Windsor Great Park
August 13, 2025
 · 
Lily Carmona
taylor swift.jpg
Belleza
Taylor Swift presume nuevo corte de pelo bob y se despide del rubio para su nuevo álbum “The Life Of a Showgirl”
August 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Mette-Marit de Noruega 15 de octubre.jpg
Realeza
La princesa Mette-Marit de vacaciones en Australia luego de polémica con su hijo mayor
August 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Princesa Diana en la MET Gala usando lencería Dior en 1996
Realeza
El vestido lencero de la princesa Diana de los 90 regresa como el favorito para el otoño para vernos como princesas.
August 13, 2025
 · 
Lily Carmona