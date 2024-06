¿La princesa Ana sufre de amnesia tras su accidente? Se revelan nuevos detalles de su salud

La tarde del pasado domingo 23 de junio la princesa Ana fue ingresada al hospital luego de tener un accidente en su residencia, según lo que informó el Palacio de Buckingham, y lo cual ha generado una gran preocupación tanto en la Familia Real como en el pueblo británico.

De acuerdo con lo que dio a conocer el propio Palacio en un comunicado, la hermana de Carlos III “ha sufrido heridas leves y una conmoción cerebral tras un incidente en la finca de Gatcombe Park”, por lo cual “permanece en el Hospital Southmead de Bristol como medida de precaución” y se “espera que se recupere completa y rápidamente”.

También, el mismo mensaje señala que “el rey ha sido estrechamente informado y se une a toda la Familia Real para enviar su más cariñoso amor y buenos deseos a la princesa para una pronta recuperación”.

¿La princesa Ana tiene amnesia?

La prensa británica reporta que la princesa Ana no recordaría cómo fue su accidente Max Mumby/Indigo/Getty Images

Sin embargo, en las últimas horas la prensa británica ha comenzado a especular sobre la salud de la veterana royal, ya que algunos rumores apuntan a que Ana del Reino Unido tendría amnesia.

De acuerdo con lo que ha trascendido desde El Daily Mail y que ha sido replicado en otros medios ingleses e internacionales, la princesa no recordaría nada sobre cómo fue el accidente en su residencia ni por qué está en el hospital. No obstante, también aseguran que se encuentra consciente y despierta. En tanto que esta información no ha sido corroborada por la Casa Real.

En cuanto a los detalles del incidente, el Palacio no brindó ninguna información al respecto. Aunque la prensa británica ha sugerido que ello fue porque se habría golpeado con la cabeza o las patas de un caballo mientras paseaba en su propiedad, según el citado medio.

El rey Carlos III se ha mantenido al pendiente de la salud de la princesa Ana tras ser internada Getty Images

También ha trascendido que una ambulancia aérea acudió al lugar, aunque esta no fue necesaria para poder trasladarla al hospital. Además, antes de su ingreso se le brindó atención médica de urgencia para tratarle las heridas.

¿Cómo afecta el ingreso hospitalario de la princesa Ana a la corona inglesa?

Por otra parte, este accidente ha aprovocado que la hija de la reina Isabel II cancelara todos sus compromisos de los próximos días. Por lo que esto representa también una sensible baja para la monarquía inglesa y la deja con menos royals que puedan representarla.

Se espera que la princesa Ana pueda ser dada de alta a finales de esta semana David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images

Recordemos que la princesa Ana es considerada como el miembro más activo y trabajador de la Familia Real Británica ya que en los últimos años ha prescidido la mayor cantidad de eventos en nombre de la corona.

También debemos recordar que con las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton, Ana asumió varios de los compromisos reales. Por lo que el hecho de encontrarse internada representa una preocupación más para los Windsor.