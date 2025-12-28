¿Qué corte de pelo rejuvenece? 5 estilos que debes probar en Año Nuevo porque favorecen a los 50

Llegamos al fin de año y muchas de nosotras solo queremos una cosa: un cambio de look nuevo. Sin embargo, muchas veces nos vemos ante la indecisión de cortarnos el pelo o no porque no tenemos idea de qué es lo que nos favorece, lo que está en tendencia o lo que se adapta a nuestro estilo, y la alternativa a la que recurrimos es pintarnos el pelo.

Para que ya no estés con este tipo de cuestionamientos en tu mente y tu única preocupación sea disfrutar de la última noche del año, nos dimos a la tarea de buscar los cinco cortes de pelo que debes probar en Año Nuevo porque son altamente favorecedores. Así que si estabas pensando qué corte de pelo rejuvenece y es el mejor aliado para tener un cambio de imagen muy favorecedor, toma nota de estas propuestas.

Long bob

Si no quieres renunciar al largo de tu melena, pero sientes que necesitas algo que le dé vida, este corte va a ser tu mejor aliado Cuando lo llevas con capas invisibles, es un estilo altamente rejuvenecedor, pues si estás capaz, buscan aportar un volumen estratégico en la zona de la coronilla y los laterales, evitando que se vea plano y sin forma.

Esta opción es muy versátil, pues puedes lucirlo en su versión lisa, así como con ondas suaves; se caracteriza por llegar a la clavícula y es por esta razón que ayuda a enmarcar el cuello de forma elegante, alargándolo y haciéndonos proyectar una imagen más alta y refinada.

Corte clavicut

Este es uno de los cortes más recomendados por los expertos para rejuvenecer. La longitud que alcanza lo hace llegar también a la zona de la clavícula, Y aunque su forma natural suele ir en un corte recto, hay quienes apuestan por él con puntas degrafiladas para lograr un estilo moderno, versátil y que evite caer en el terrible y temido “efecto casco”.

El clavicut también luce muy bien con suaves ondas, pero cuando lo estilizas de forma completamente lacia, transforma por completo tu imagen haciendo que te veas más refinada; es por ello que es la opción favorita de aquellas que aman el estilo minimalista.

Corte butterfly con fleco

El butterfly cut sigue dominando la escena de los cortes de pelo, siendo una de las opciones favoritas de muchas mujeres gracias al volumen que agrega sobre la melena de forma elegante. Una recomendación para lucirlo de forma impecable es apostando por él con un flequillo, pues es un gran aliado para camuflar líneas de expresión que se encuentran en la zona de la frente o en las orillas de los ojos.

Gracias a que sus capas y su fleco que enmarcan el rostro, este también suele lucir más pequeño y refinado, así que si lo tuyo son los estilos boho y desenfadados, esta opción es la que estás buscando para recibir el año.

Corte pixie

Si lo que estás buscando es un cambio extremo y notorio, el corte pixie es el aliado que necesitas para rejuvenecer en estas fiestas. Su característica principal es la longitud de este corte, pues llega a ser bastante corto; sin embargo, en sus versiones recientes está apostando por tener otro sello representativo: la textura. Y es que la apuesta para lucirlo este nuevo año es llevándolo con muchas capas en la parte superior de la coronilla con la finalidad de centrar toda nuestra atención en la mirada. Aunque es arriesgado, muchas mujeres están eligiéndolo gracias a las ventajas que ofrece y a la versatilidad, así como a la facilidad de estilizarlo.

Nape bob

Si lo que buscas es un estilo elegante, este corte que termina justo donde comienza la nuca, dejando el cuello despejado, es tu opción. Gracias a su estructura, el cuello y la zona de los hombros hacen que nuestra figura luzca estilizada.

Para pedir este corte, es importante que consideres pedirle a tu estilista que evite hacerlo completamente recto. Recuerda que el objetivo es evitar con cualquier estilo el “efecto casco”, así que llevarlo con un ligero degrafilado en la zona de las puntas es una gran alternativa. Aunque este estilo puede llevarse en su versión lacia, las ondas le dan esa elegancia europea y refinada que muchas queremos para lucir en fin de año.

Recibir el año nuevo con un corte de pelo y un cambio de look es el ritual de renovación que todas merecemos y necesitamos en el último día del 2025. Deseamos que el corte de pelo que elijas sea el acierto que necesitas para una imagen con volumen, movimiento y que resalte la belleza natural que llevas en ti. Si estás lista para recibir el 2026 con una nueva versión de ti, no olvides considerar estas opciones.