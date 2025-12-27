Uñas coquette: 6 estilos que sí son elegantes y bonitos para iniciar el 2026 con estilo

Las uñas coquette se han convertido en una de las tendencias más populares de los últimos años, y es que sus detalles sutiles, colores suaves y acabados pulidos, hacen que este hermoso diseño delicado y femenino, eleve la belleza de cualquier look.

Decoradas con detalles minimalistas como lazos, moños y perlas, y en tonos pastel con acabados brillantes y delicados, estas uñas se alejan de lo exagerado para convertirse en la opción perfecta para quienes buscan diseños más creativos y atrevidos, sin renunciar a la elegancia.

Ideas de uñas coquette que son tendencia para iniciar el 2026

Estas son algunas propuestas que marcarán el inicio del año y que confirman que la sutileza también puede ser protagonista.

Francés con lazos y perlas

El clásico francés se reinventa con pequeños detalles sutiles para crear un diseño mucho más romántico y femenino, agregando algunos moños y pequeñas perlas que le dan ese toque coquette a tu manicure.

Efecto ombré con cristales

Las uñas con efecto ombré en un tono blanco lechosos son de los diseños más elegantes y sofisticados; sin embargo, puedes realzar tu look con algunos cristales, haciendo que tu manicure se vea mucho más glamuroso.

Coquette con glitter y cristales

El glitter es otro de los elementos más recurrentes en las uñas coquette y, al combinarlo con delicados detalles en dorado y pequeños cristales de color, se logra un manicure especialmente creativo y sofisticado, capaz de destacar sin perder sutileza.

Textura y moños

Las texturas también son protagonistas en esta tendencia romántica, las bases rosadas con detalles en blanco pueden evocar la elegancia del tweed, combinada con pequeños moños blancos y perlas.

Coquette minimalista con flores

Si prefieres un diseño más discreto, puedes optar por tonos nude como el milky white o el rosa empolvado, ideales para lograr un look elegante y sofisticado. El toque coquette se consigue al añadir pequeñas flores con un brillo sutil, que aportan feminidad y delicadeza al manicure.

Uñas glaseadas

Este es uno de los diseños más elegantes y sofisticados: una base blanca con efecto glaseado que aporta un acabado pulido y refinado, complementada con pequeños moños en un sutil tono plateado, decorados con delicadas perlas que elevan el look.

Para el inicio del 2026, esta tendencia se impone como la opción perfecta para quienes buscan belleza sutil, femenina y con un toque romántico que nunca pasa de moda.

