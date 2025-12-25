Suscríbete
8 tendencias de uñas perfectas para recibir el Año Nuevo con estilo y elegancia

Si estás en busca de las uñas más bonitas y elegantes para darle la bienvenida al Año Nuevo, estas propuestas podrían convertirse en tu gran inspiración.

Diciembre 25, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Las uñas se han consolidado como un detalle clave para realzar cualquier look durante las fiestas decembrinas, y al recibir el Año Nuevo se convierten en el complemento ideal para hacerlo con elegancia, estilo y un toque de sofisticación.

Las tendencias minimalistas, con acabados pulidos y un aire moderno, se posicionan como las grandes protagonistas para lograr manicuras elegantes y sofisticadas en este día festivo.

Tendencias de uñas que son perfectas para recibir el Año Nuevo con elegancia

Estas tendencias combinan elegancia y modernidad con un toque festivo, ideal para comenzar el Año Nuevo con estilo y elegancia.

Tonos nude

Los colores en tonos beige, nude lechoso y rosa empolvado dominan la escena para crear un look marcado por el “lujo Silencioso”, pues son discretos, refinados y transmiten una elegancia atemporal que combina con cualquier look.

Blanco perla o efecto nacarado

El blanco se reinventa con acabados perlados que reflejan la luz de forma sutil, la opción ideal para simbolizar nuevos comienzos, pureza y sofisticación, mientras tu manicure se lleva el protagonismo de tu look.

Metalizados suaves

Los colores como el plateado, champagne y dorado claro se llevan en versiones delicadas y pulidas, para crear un brillo sutil y elegante sin caer en los excesos para lucir sofisticada en la noche más especial del año.

Rojo clásico

El rojo es un clásico atemporal que nunca pasa de moda, pero para el manicure de Año Nuevo se reinventa en tonos más profundos como el carmín o el cereza oscuro, ideales para quienes desean manifestar amor, pasión y fuerza en el año que comienza.

Diseños minimalistas

Las bases neutras con acabado pulido, pero con diseños minimalistas en tonos metálicos como el plateado o el dorado, se convierten en la opción ideal para crear looks modernos y elegantes.

Uñas glaseadas

El acabado brillante tipo espejo, famoso por su efecto pulido y luminoso, se mantiene como uno de los favoritos para quienes buscan una manicura limpia, fresca y sofisticada, perfecta para comenzar el Año Nuevo con un toque de elegancia.

Azules profundos y elegantes

Tonos como el azul marino y el azul noche, se posicionan como una alternativa chic al color negro, y sin perfecto para darle la bienvenida al año Nuevo, pues evocan la energía de la calma, la introspección y la protección.

Francesa moderna

La clásica uña francesa se reinventa con puntas metálicas, transparentes o en tonos suaves, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad para un manicure lleno de elegancia.

Ya sea con acabados minimalistas o destellos sutiles, estas tendencias confirman que la elegancia está en los detalles y en elegir diseños que reflejen tu esencia al comenzar un nuevo capítulo.

uñas
Melisa Velázquez
