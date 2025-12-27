Las divertidas bromas que la princesa Diana le hacía a su hijo William en la escuela

La princesa Diana perdió la vida en un trágico accidente en agosto de 1997, una ausencia que marcaría para siempre a sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, quienes desde entonces han mantenido vivo su recuerdo compartiendo entrañables memorias de su madre.

Durante una entrevista para el canal de televisión británico ITV en el año 2017, el príncipe William habló del gran sentido del humor de su madre, y las continúas bromas que le hacía, algunas un poco vergonzosas.

Las bromas que la princesa Diana le hacía al príncipe William cuando era adolescente

Durante la entrevista, el príncipe heredero, habló de la personalidad divertida de su madre y de cómo disfrutaba de la vida junto a él y a su hermano, Harry, quien también ha dicho que su madre “era como una niña”.

“Mi madre era muy informal, realmente disfrutaba de la risa y la diversión, podía llegar a ser toda una bromista, amaba las tarjetas divertidas”, aseguró William.

El príncipe William recordó que en varias ocasiones, la princesa Diana lo llegó a sorprender con algunas de esas divertidas tarjetas entre sus objetos escolares, que evitaba abrir en la escuela para evitar que sus compañeros las vieran.

“Cuando estaba en la escuela, mi madre me mandaba tarjetas. Usualmente encontraba una con algo embarazoso, una tarjeta muy cómica y me escribía algo muy bueno adentro. Pero yo no me atrevía a abrirla en el salón de clases, en caso de que los maestros o alguien más en la clase pudiese verla”.

Las bromas que la princesa Diana le hacía al príncipe William cuando era adolescente Georges De Keerle/Getty Images

La broma de la princesa Diana que hizo que William se sonrojara

El príncipe William también recordó uno de los eventos más divertidos y vergonzosos que vivió gracias a su madre, un día que regresaba de la escuela, se encontró en casa con una reunión de modelos que su mamá había invitado para que él las conociera.

La princesa Diana había invitado a las modelos Cindy Crawford, Christy Turlington y Naomi Campbell a su casa en el Palacio de Kensington para sorprender a su hijo.

“Yo era un chico de unos 12 o 13 años que tenía carteles de ellas en la pared de mi cuarto. Me puse rojo y no sabía qué decir. Creo que balbuceé y de hecho creo que me caí cuando subí las escaleras. Estaba completamente asombrado”.

