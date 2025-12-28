¿Cómo oler rico todo el día? 5 perfumes de invierno que debes probar en 2026

Durante la temporada invernal y las bajas temperaturas, las fragancias empiezan a transformarse, e invierno de 2025/2026 llega con la invitación de abrazar aromas que tengan una mayor estructura, cuerpo y permanencia. Aunque los aromas florales y cítricos primaverales no se irán del todo a lo largo del año, los primeros días de enero tendrán una pausa significativa para darle espacio a perfumes que sean un refugio cálido, nos acompañen durante largas jornadas y se sientan como un apapacho en las noches frías.

Hacer que un aroma perdure todo el día requiere de una técnica de aplicación y la elección correcta de notas, pues no todos los ingredientes se comportan de la misma forma ante el frío ni en sus usuarias. Si estás lista para darle un cambio a tu aroma personal o simplemente estás buscando un perfume que te ayude a oler rico todo el tiempo de invierno, revisa las notas olfativas que serán tendencia este año.

El regreso de los aromas amaderados y las resinas

Este invierno, las notas amaderadas se posicionan como unas de las grandes favoritas; sin embargo, lo hacen con un giro más elegante. Atrás se quedan los olores a maderas rústicas, y le damos la bienvenida a aquellos acordes que evocan la sofisticación de la teca o la calidez de una chimenea encendida. Las resinas como el ámbar y el benjuí actuarán como fijadores naturales, permitiendo que el aroma se mantenga vivo sobre la piel y textiles durante más tiempo. Esta fragancia no solo proyecta seguridad y misterio, sino que también es una gran herramienta para acompañarnos en eventos nocturnos o cenas de gala, pues su estela es envolvente sin llegar a ser invasiva.

La tendencia de la dulzura “madura”

Si eres amante de los aromas dulces, pero buscas algo más profesional y moderno, los neo gourmand son para ti. Esta tendencia busca una evolución del típico “olor a postre”, sustituyendo el azúcar de ciertas fragancias por notas de vainilla seca, acordes de granos de café tostado o especias frías como el cardamomo.

Las fragancias en tendencia serán las dulces, amaderadas y cítricas. Pexels

Este aroma no solo se siente acogedor, sino que también lujoso, convirtiéndose en la opción perfecta para aquellas que buscan un aroma que siga respetando el dulce como base, pero con un toque ahumado para lograr una estela más madura y formal.

Cítricos especiados

Aunque estos perfumes seguirán dominando la preferencia de muchas mujeres, este invierno apuestan por una versión amarga y especiada, un aroma similar al de una naranja madura combinada con clavo de olor, pimienta rosa o canela, mezcla que rompe con la frescura típica de este tipo de colonias, dándoles una longevidad sorprendente.

Este tipo de perfumes son la apuesta perfecta para el día a día invernal, pues la matriz especiada hace que la fragancia se adhiera mejor a la piel, permitiendo que huela siempre impecable desde la mañana hasta la tarde.

Oler rico en invierno es una cuestión de elegir las notas y capas adecuadas que acompañarán tu fragancia. Este invierno 2026 nos invita a experimentar con maderas, especias y una dulzura renovada que celebra la madurez y el buen gusto. Recordemos que el perfume, a final de cuentas, es un accesorio invisible que ayuda a complementar nuestra imagen y apariencia, y apostar por un aroma memorable es una gran elección para los días de frío intenso. Si tu meta de este año era cambiar tu estela aromática, esta es tu señal para atreverte a probar estos nuevos perfumes.