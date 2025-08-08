Adiós uñas francesas: 5 estilos de manicure que son más elegantes y divertidos

Las uñas francesas son el manicure clásico al que solemos recurrir… pero, ¿ya te dijimos que no es el único para lucir unas manos sofisticadas? Bueno, pues ya sabemos que siempre que pensamos en uñas elegantes, el francés es uno de nuestros principales referentes, pero déjanos decirte que, gracias al cielo, el mundo de las uñas ha crecido tanto, que nos acerca a diseños, modelos, texturas, colores… en fin, todo un mundo de opciones para lograr diferentes objetivos con nuestras uñas.

Aquí somos fanáticas de las uñas coloridas y superdecoradas, pero también de aquellas que apuesta por verse más discretas. Si tú perteneces a este club, entonces estas ideas como alternativa al francés te van a encantar (especialmente si también buscas diseños divertidos pero elegantes).

Micro french con efecto reflectivo

Si lo tuyo es no renunciar del todo del francés, pero buscas darle una reinvención, entonces esta idea es para ti. Consiste en colocar una base de glitter en color nude y sobre esta trazar la característica línea fina del micro french. Estas uñas no solo se ven elegantes, son discretas y se adapatan a cualquier ocasión.

Uñas champagne cromadas

El acabado metálico en tono champagne es sinónimo de sofisticación. Aporta un brillo delicado, elegante y es versátil, pues también se adapta a lo que sea: desde un vestido de noche hasta un outfit casual para salir por un café. Puedes llevarlo sobre una base blanca para darle un toque aperlado a las uñas, apostar por lucirlo sobre base negra para obtener un acabado muy reflectivo o sobre la base de tu uña natural para lograr una apariencia elegante.

Uñas cortas con letras 3D

Para las amantes del minimalismo, estas uñas son una idea moderna y muy llena de personalidad. Las letras en relieve sobre las uñas cortas son una forma creativa de llevar un diseño único que no te hará perder la elegancia. Puedes jugar con letras de palabras cortas para que las lean sobre tus manos o elegir iniciales, todo va a depender de tu creatividad. Apuesta por agregar efecto cromado para que las letras resalten.

Uñas cat eye con cromo

Este efecto juega con la luz y crea un destello magnético que nos hipnotiza cada que mueves las manos. Agregar sobre un diseño de cat eye, un efecto que está en tendencia, un toque de cromo va a elevar la apariencia de tus manos a la categoría de elegancia femenina y absolutamente sofisticada.

Uñas ombré con glitter y piedras mini

Este diseño mezcla el degradado suave con destellos distribuidos de forma estratégica y un toque de inspiración del francés, pues es sobre la punta en donde recarga la mayor cantidad de producto. Agregar piedritas mini otras decoraciones en versión petit hará que luzcas unas uñas muy especiales y únicas.

Atreverse a salir de lo tradicional es un acierto siempre y cuando apuestes por alguno de estos estilos de manicure. Sí, siempre seremos fanáticas de las uñas francesas, pero estas alternativas nos están atrayendo para convertirse en nuestros próximos sets favoritos.