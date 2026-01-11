Suscríbete
El título real que llevará la princesa Charlotte cuando el príncipe William sea rey (sólo 7 mujeres lo han llevado)

Aunque no es heredera al trono, la princesa Charlotte tendrá un papel muy importante dentro de la Familia Real cuando el príncipe William sea rey.

Enero 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

La princesa Charlotte, hija de Kate Middleton y el príncipe William, ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico, nació en 2015 en Londres, y cuando su padre sea rey, pasará a tener un papel muy importante dentro de la Familia real.

Aunque la princesa Charlotte no es la primera en la línea de sucesión al trono, la niña de 10 años ya se prepara para tomar mayor protagonismo en la monarquía cuando sea mayor, incluso se dice que la princesa Ana, la ha tomado bajo su protección.

¿Cuál es el título real que llevará la princesa Charlotte cuando el príncipe William sea rey?

El único título importante disponible para Charlotte es el de Princesa Real, un rango vitalicio destinado a la hija del rey, que es puramente honorario, pero es el máximo honor que se puede otorgar a una mujer miembro de la familia real.

El experto en etiqueta británica Debrett’s señala que solo siete princesas han ostentado el título desde que fue creado por el rey Carlos I en 1642 para su hija, la princesa María.

En la actualidad, el título lo lleva la única hija de la reina Isabel, la princesa Ana; sin embargo, el título tendría que estar vacante para que Charlotte lo herede, lo que significa que no podría convertirse en Princesa Real hasta que la Princesa Ana muera.

Las 7 princesas que han llevado el título de “Princesa Real” que podría ostentar Charlotte

El título de Princesa Real, se trata de un honor reservado a la hija mayor del monarca, aunque no es automático ni hereditario, es decir, solo puede concederse por decisión expresa del soberano y solo puede existir una Princesa Real a la vez.

El título histórico sólo ha sido llevado por siete princesas desde su creación en 1631, y esta es la lista:

  • María, princesa real (1631): hija del rey Carlos I, fue la primera en recibir este título.
  • Ana, princesa real (1689): hija del rey Jacobo II.
  • Carlota, princesa real (1727): hija del rey Jorge II.
  • Victoria, princesa real (1841): hija de la reina Victoria y futura emperatriz de Alemania.
  • Luisa, princesa real (1905): hija del rey Eduardo VII.
  • María, princesa real (1932): hija del rey Jorge V.
  • Ana, princesa real (1987): hija de la reina Isabel II, título que ostenta actualmente.

Este título destaca por su exclusividad y fuerte carga histórica, y Charlotte podría convertirse en la octava princesa en ostentar el importante título.

Princesa Charlotte
Melisa Velázquez
