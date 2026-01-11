6 cortes de pelo midi que dominarán 2026 y rejuvenecen al instante

El largo midi representa el equilibrio perfecto entre el pelo largo y el corto, una longitud que ya domina pasarelas y salones de belleza por su versatilidad y elegancia natural, y que además en 2026, se perfila como el gran protagonista.

Este b suele llevarse a la altura de los hombros o la clavícula, aunque puede llegar un poco más abajo, y se caracteriza por su equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia, ideal para quienes buscan un nuevo look este 2026.

Los cortes de pelo midi que serán tendencia en 2026 por su efecto antiedad

Desde versiones pulidas y rectas, hasta versiones más relajadas y desenfadadas, estos son los cortes midi que te ayudarán a conseguir un look moderno y contemporáneo, sin perder la elegancia a cualquier edad.

Midi recto y pulido

Se trata de un clásico atemporal, definido por líneas limpias y precisas que estilizan el rostro y resaltan su armonía natural. Este corte transmite sofisticación y modernidad, ofreciendo un look elegante que se adapta con facilidad a cualquier estilo y ocasión.

Midi con capas largas

Este corte se caracteriza por incorporar capas suaves que pueden ser sutiles para dar ligereza o más marcadas para un efecto más dinámico y desenfadado, que dan como resultado un look en tendencia que suaviza las facciones para lucir más joven y sofisticada.

Midi con acabado desfilado

Para el 2026 se busca la naturalidad y una estructura natural que de movimiento de forma natural, ideal para melenas onduladas o rizadas que buscan definir la melena con un suave movimiento.

Midi con flequillo tipo cortina

Los flequillos pueden suavizar las facciones de forma natural, además de darle movimiento al corte sin recurrir a grandes cambios, este 2026, los flequillo estilo cortina seguirán siendo la tendencia más buscada y moderna.

Midi estilo shaggy

De inspiración desenfadada, con capas irregulares y mucho movimiento, este corte de pelo es ideal para conseguir un look moderno y con mucho movimiento, además, las capas se adaptan al tipo de rostro para crear un look favorecedor y rejuvenecedor.

Long bob

El long bob, también conocido como lob, se caracteriza por su versatilidad y adaptabilidad, es decir, puede peinarse de diferentes formas y es perfecto para todos los tipos de rostro, convirtiéndose en el gran favorito del 2026.

Antes de elegir tu corte, considera tu estilo de vida, textura de pelo y forma de tu rostro. Un buen estilista puede personalizar cualquiera de estos cortes para que funcione solo para ti.

