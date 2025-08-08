¿La reina Isabel II presenció un exorcismo? Esto es lo que sabemos

A lo largo de su vida (70 años y 214 días, para ser exactas), la reina Isabel II fue testigo de infinidad de sucesos históricos: guerras, nacimientos, defunciones, desastres naturales… de todo un poco, y créenos, cuando nos referimos a todo, ¡ES TODO!, pues la monarca pudo haber sido parte de un exorcismo y aquí te contamos los siniestros detalles del evento.

¿Cómo fue el exorcismo al que asistió la reina Isabel?

Durante la emisión de su nuevo episodio títulado “Dragons & The Royals (2)” del podcast Queens, Kings, and Dastardly Things, el periodista Robert Hardman y la profesora Kate Williams abordaron la posibilidad de que esto sucediera realmente. El primer registro de esta anécdota viene narrada de primera mano por parte del biógrafo real Kenneth Rose, quien escribiría en su diario que en el lejano año 2000 dentro de Sandringham House se llevaría a cabo esta ceremonia.

Según se cuenta, personal y trabajadores del lugar, reportaron a la familia real que fenómenos extraños y aterradores estaban ocurriendo en el dormitorio en el que el rey Jorge VI, padre de la reina Isabel, murió en 1952. Debido a la persistencia de estos eventos paranormales, la Reina Madre habría ordenado la realización de un “ritual de limpieza religiosa” con el objetivo de eliminar de la habitación cualquier rastro de espíritus malignos.

Durante el podcast se cuestionan si realmente la familia real ha hecho uso de la magia y si realmente creen en este tipo de cosas sobre rituales, maldiciones o situaciones que van más allá de la comprensión humana. Cuando el duo abordó el suceso del exorcismo de Sandringham, Robert mencionó que “no fue un exorcismo convencional. No hubo una expulsión dramática del demonio como en las películas. Se decía que la habitación albergaba un espíritu atormentado y que el párroco bendijo el espacio”.

Kenneth Rose: un testigo vital en el exorcismo

De acuerdo con lo narrado por Rose, el biógrafo real afirmó que la reina Isabel II, la Reina Madre y su dama de compañía, Prue Peen, participaron en la ceremonia, la cual consistió en recitar oraciones especiales mientras se recibía la Sagrada Comunión para regresar a la habitación a su estatus de “normalidad”.

En el podcast, Hardman afirmó que a pesar de que esta ceremonia se llevó a cabo, nadie nunca supo si realmente había un fantasma o a quién pertenecía. “Rose especuló sobre la posibilidad de que fuera el fantasma de la princesa Diana de Gales, quien había fallecido unos años antes”, mencionó Robert.

La reina Isabel II, la Reina Madre y la Reina María de Teck en el funeral del rey Jorge VI. Hulton Deutsch/Corbis via Getty Images

Durante el programa se abordó la posibilidad de que la teoría de Rose no fuera tan descabellada pues, recordaron que Mohamed Al-Fayed llegó a contactar a espiritistas para poder tener contacto con su fallecido hijo Dodi Al-Fayed, situación que podría haber traído del más allá al espíritu de la princesa también dado que murieron juntos.

A pesar de que no se tienen registros oficiales sobre los asistentes y su creencia en el mundo paranormal, Hardman cree que la presencia de la reina Isabel II fue más una muestra de apoyo y tranquilidad al ver al personal aterrado por lo que estaba ocurriendo.

“La difunta reina tenía una fe firme, pero no era supersticiosa. No tenía tiempo para estas teorías descabelladas, pero sí tenía un profundo sentido de la espiritualidad, al igual que el rey Carlos”, afirmó Robert Hardman durante el programa.

Por supuesto que nunca sabremos de primera mano qué fue lo que en realidad ocurrió durante el exorcismo en Sandringham al que asistió la reina Isabel II, ni tampoco si realmente se logró terminar con la presencia del ente que atormentaba a los trabajadores del lugar. Lo que sí sabemos es que los castillos han sido testigos del tiempo, que somos energía y que es probable que más de una alma en pena deambulen por las residencias reales… En fin, no nos podemos ir sin saber, ¿tú crees en fantasmas?