5 prendas que te hacen ver más alta y sofisticada si ya pasaste los 40

Después de los 40, nuestro estilo evoluciona para convertirse en algo más refinado, por supuesto que esto no significa que tengas que renunciar a elementos que resalten o acentúen partes que ames de tu figura, todo lo contrario. Elegir las prendas correctas además de ayudarnos con esta misión, puede favorecer otros rasgos en lo que deseamos enfocarnos: proyectar una figura más alargada es uno de ellos.

Estas son las prendas que consideramos logran hacer que visualmente nos veamos más altas, elegantes y sofisticadas.

Palazzo de talle alto

Si hay una prenda que defina la palabra “estilizar”, definitivamente es esta. Gracias a su corte que llega más arriba de la cintura, crea el efecto de alargamiento sobre las piernas, además, lo ancho de sus piernas ayudan a que nuestro talle y cadera se vean estilizados. Nuestro consejo es apostar por ellos en telas fluidas como el algodón pues además de ayudarte a mantenerte fresca estarás cómoda.

Blazer esmoquin

Esta prenda es un básico que sí o sí debes tener en tu guardarropa, pues es elegante y aporta mucha formalidad pero no de aquella que nos remite a un look godín, sino formalidad de la que te hace ver sofisticada. El blazer esmoquin es una prenda andrógina que puedes adoptar en tu clóset para crear atuendos muy estructurados, su diseño ayuda a que el torso luzca más alargado y si lo estilizas con el complemento correcto también afinarás visualmente tu cintura.

El blazer esmoquin es una prenda andrógina que puedes adoptar en tu clóset para crear atuendos muy estructurados. Pexels

Vestido maxi corte imperio

Este diseño lo vimos recientemente en la reina Letizia y ¡Dios, se veían increíble!, el corte imperio apuesta por lucir ajustado en la parte baja del busto logrando que nuestra cintura se afine y defina. No solo aporta sofisticación, también nos ayuda a alargar visualmente las piernas (gracias a su diseño suelto hacia abajo). Otro corte que logra el mismo efecto es el escote V, sin duda alguna también proyectarás altura y elegancia.

Falda lápiz de talle alto

Esta prenda realza la silueta estilizando el cuerpo, su corte entallado permite que la ilusión visual de alargamiento se logre, siempre y cuando se combine con las prendas correctas. Al tener el talle alto, nos permite también crear la ilusión de acentuar la cintura, y esto también nos ayuda a proyectar una imagen alargada. Para lograr usarla de forma “correcta” busca combinarla con prendas que puedan fajarse, también apuesta por cortes por debajo de la rodilla para acentuar el efecto.

Jeans rectos de tiro medio

Este es el clásico atemporal que todas necesitamos en nuestro clóset. A diferencia de los modelos de jeans ajustados o los acampanados, el corte recto crea una linea vertical que nace desde la cadera y llega hasta el tobillo, es gracias a este corte que nos ayuda a alargar visualmente las piernas contribuyendo a que luzcamos una apariencia esbelta y elegante.

Estas cinco prendas no sólo van a ayudarte a ver más alta, también lucirás elegante, moderna y segura en tus 40.