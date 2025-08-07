El vestido rosa empolvado con el que la reina Letizia se robó las miradas en la exposición de Miró

La estancia de los reyes de España en Mallorca ha llegado a su fin, luego la celebración de la recepción rea en Palma, sin embargo, la familia real ha aprovechado su último día para pasar por la Llotja y visitar la exposición Paysage Miró: la chispa mágica, la cual celebra un homenaje al artista catalán Joan Miró.

Durante su última aparición en Mallorca, la reina Letizia ha vuelto a demostrar su maestría para brillar. Debido al clima caluroso que está atravesando la ciudad, la reina ha optado por lucir vestidos en su estancia y su elección durante el cierre de su visita nos dejó enamoradas.

Un vestido femenino y elegante

Letizia apostó por un maxivestido con escote en forma corazón y de tirantes. Al pecho, la pieza luce detalles de fruncido con el que se enmarca la cintura proporcionando una estructura y silueta femenina a la monarca, en una tela fresca de estilo artesanal, la cual hizo match perfecto con el clima, el lugar y la ocasión.

La reina Letizia luciendo un vestido rosa empolvado en la exposición ‘Paysage Miro’, en Mallorca. Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

En color rosa empolvado, acompañado de sus características alpargatas de cuña, Letizia reafirmó su capacidad de adaptar la sofisticación a cualquier ocasión.

Complementó su atuendo con un peinado suelto de pelo lacio y un maquillaje natural respetando su estilo discreto y elegante.

¿Por qué el rosa empolvado es el tono que más favorece?

El rosa empolvado es un color que aporta suavidad al rostro y apariencia luminosa sobre la piel, por lo que es considerado uno de los colores más elegidos para eventos formales o de día, como lo hizo la reina. Este tono, además, tiene la ventaja de ser neutral, lo que permite combinarlo con accesorios en color oro o plata.

También es un color que transmite mucho: serenidad, feminidad y refinamiento. En mujeres maduras, este tono de rosa ayuda a suavizar rasgos y rejuvenecer la apariencia sin crear contrastes.

Prendas en las que puedes llevarlo

Letizia ya nos demostró que el rosa empolvado se ve divino en un vestido, sin embargo, podrías apostar por estas prendas en el mismo color para seguir proyectando una imagen femenina y poderosa en otros contextos y temporadas (o de plano si lo tuyo no son los vestidos).

La reina Letizia ya había apostado por looks en color rosa empolvado en el pasado. Pool/Getty Images

Este color se ve perfecto en trajes sastre, la misma Letizia ya lo ha demostrado en alguna ocasión luciendo un total pink look con este color. También puedes apostar por él en suéteres o cárdigan de punto (aprovechando que ya viene el invierno). Los pantalones palazzo en este color también son una pieza que debe estar en tu guardarropa y no olvides por apostar con él al adquirir alguna blusa con caída fluida y estructura romántica.

Contar con alguna de estas prendas te ayudará a crear outfits elegantes, además de ser prendas fáciles de combinar.

La reina Letizia se ha consolidado como un referente en el mundo de la moda y una inspiración para apostar por los colores, formas o prendas que usa para sentirnos, de alguna forma, igual de femeninas y poderosas.