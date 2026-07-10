Archie y Lilibet se reencontraron con el rey Carlos III tras cuatro años: todos los detalles

Después de años marcados por la distancia y las tensiones familiares, Archie y Lilibet protagonizaron uno de los reencuentros más significativos para la familia real británica. Los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle viajaron al Reino Unido junto a sus padres y tuvieron un encuentro privado con el rey Carlos III en Highgrove House, la residencia del monarca en Gloucestershire.

¿Por qué este reencuentro es tan importante?

Si bien el rey Carlos III conoció a sus nietos en el pasado, esta sería la primera vez en cuatro años que Archie y Lilibet pasan tiempo con su abuelo paterno. La última reunión familiar se produjo durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, en junio de 2022, cuando el entonces príncipe Carlos pudo conocer personalmente a Lilibet, quien había nacido un año antes. Desde entonces, Harry, Meghan y sus hijos han permanecido en California, mientras que las diferencias entre los duques de Sussex y la familia real británica han dificultado nuevos encuentros familiares.

Un viaje que coincide con los Invictus Games

La visita de los Sussex al Reino Unido coincide con la presencia del príncipe Harry en los actos que marcan la cuenta regresiva hacia los Invictus Games Birmingham 2027, el proyecto benéfico que fundó en 2014 y que continúa siendo una de sus principales prioridades. Aprovechando este viaje, Meghan Markle y los pequeños Archie y Lilibet se habrían reunido con el monarca en un encuentro organizado con absoluta discreción. Esta reunión tuvo un carácter estrictamente privado y no se difundieron fotografías ni detalles oficiales sobre la conversación entre los miembros de la familia.

¿Un paso hacia la reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III?

El posible reencuentro también ha despertado especulaciones sobre un acercamiento entre el rey Carlos III y el príncipe Harry, cuya relación se deterioró tras la salida de los duques de Sussex de sus funciones como miembros activos de la familia real. En los últimos meses, Harry ha manifestado públicamente su deseo de reconstruir la relación con su padre, especialmente tras el diagnóstico de cáncer del monarca.

Este encuentro familiar podría representar un paso importante para restablecer los vínculos, aunque las diferencias con otros miembros de la familia, especialmente con el príncipe William, continúan siendo un desafío.

Rey Carlos III Getty Images

Un momento especial para Archie y Lilibet

Este encuentro supone una oportunidad para que Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, para que fortalezcan el vínculo con su abuelo y compartan tiempo con él después de varios años de ausencia. La reunión también marca uno de los momentos familiares más relevantes desde que Harry y Meghan establecieron su residencia en Estados Unidos en 2020.

Aunque Buckingham Palace no ha emitido comentarios sobre la visita y los Sussex han mantenido la privacidad del encuentro, el reencuentro entre Carlos III y sus nietos representa uno de los gestos más significativos.