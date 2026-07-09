Kylian Mbappé y Ester Expósito: así ha sido su historia de amor

Desde hace varios meses, los nombres de Kylian Mbappé y Ester Expósito han estado vinculados por rumores que despertaron la curiosidad de sus seguidores. La actriz española y el futbolista francés, dos de las figuras más populares del entretenimiento y el deporte, fueron relacionados sentimentalmente tras coincidir en distintos eventos y protagonizar algunos momentos que no pasaron desapercibidos.

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una relación, las especulaciones sobre una posible historia de amor entre Kylian Mbappé y Ester Expósito no tardaron en convertirse en tema de conversación en redes sociales y medios internacionales.

¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito?

Las versiones sobre un posible romance comenzaron después de que Kylian Mbappé y Ester Expósito coincidieran en eventos públicos relacionados con la moda y el deporte. La presencia de ambos en los mismos espacios, sumada a la interacción que tuvieron frente a las cámaras, fue suficiente para que muchos seguidores comenzaran a preguntarse si existía algo más que una simple coincidencia.

Con el paso de los meses, ambos continuaron siendo vistos en algunos encuentros sociales, lo que mantuvo vivas las especulaciones. Sin embargo, ni la actriz ni el delantero francés hicieron declaraciones para confirmar o desmentir una relación sentimental.

Precisamente esa discreción alimentó el interés del público, que siguió de cerca cualquier nueva aparición de las dos celebridades.

Kylian Mbappé y Ester Expósito estuvieron en el centro de la conversación durante meses después de ser relacionados sentimentalmente. Europa Press via Getty Images

La historia de amor de Kylian Mbappé y Ester Expósito nunca fue confirmada

A pesar del revuelo generado, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Kylian Mbappé o Ester Expósito sobre haber mantenido un noviazgo.

La conversación alrededor de ambos se ha basado principalmente en los rumores surgidos tras sus apariciones públicas y en las interpretaciones hechas por seguidores y medios de comunicación. Por ello, cualquier versión sobre una relación sentimental debe entenderse como una especulación que nunca fue respaldada por los protagonistas.

Mientras tanto, tanto el futbolista como la actriz han continuado enfocados en sus respectivas carreras profesionales. Mbappé sigue concentrado en sus compromisos deportivos, mientras que Ester Expósito continúa desarrollando nuevos proyectos en la industria audiovisual y de la moda.

Aunque los rumores sobre una posible historia de amor entre Kylian Mbappé y Ester Expósito despertaron un enorme interés, la realidad es que ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema. Hasta ahora, su supuesto romance permanece como una de esas historias que captaron la atención del público, pero que nunca recibieron una confirmación oficial.