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¿Qué hacer cuando termine Mercurio retrógrado? Rituales para cerrar ciclos y atraer oportunidades

El fin de Mercurio retrógrado marca el inicio de una etapa de mayor claridad, comunicación y movimiento. Descubre qué hacer cuando termine este tránsito astrológico y los rituales que pueden ayudarte a cerrar el ciclo y atraer nuevas oportunidades.

Julio 09, 2026 • 
Isamar Escobar
3 rituales de la buena suerte para que no te falte el dinero este 2025.png

Que la prosperidad y la abundancia toquen a tu puerta con estos rituales de la buena suerte

nina gili

El fin de Mercurio retrógrado será el próximo 23 de julio, representa un momento ideal para retomar proyectos, tomar decisiones importantes y dejar atrás los bloqueos que pudieron surgir durante este periodo.

Aunque el planeta vuelve a su movimiento directo, muchos astrólogos coinciden en que cerrar conscientemente este tránsito puede ayudarte a aprovechar mejor la energía disponible. Por ello, existen diversos rituales simbólicos enfocados en liberar lo que ya no aporta, recuperar la claridad mental y abrir espacio para nuevas oportunidades.

Rituales para el portal 10/10

Rituales para el portal 10/10

Getty Images

Los rituales para cerrar el ciclo de Mercurio retrógrado

Uno de los más populares consiste en hacer una limpieza energética del hogar. Puedes abrir puertas y ventanas durante unos minutos para renovar el ambiente y acompañar este momento con incienso, palo santo o una vela blanca, elementos que tradicionalmente se utilizan para simbolizar el cierre de ciclos.

Otro ritual recomendado es escribir una lista de todo aquello que aprendiste durante Mercurio retrógrado. Reflexiona sobre los malentendidos, los proyectos pausados o las relaciones que te hicieron replantear ciertos aspectos de tu vida. Después, escribe una segunda lista con las intenciones que deseas manifestar durante las próximas semanas.

También es un buen momento para ordenar documentos, eliminar archivos innecesarios, responder mensajes pendientes o reorganizar tu espacio de trabajo. Estas acciones representan el inicio de una etapa con mayor fluidez y ayudan a comenzar el nuevo ciclo con una sensación de orden.

Si disfrutas de los rituales de manifestación, puedes encender una vela dorada o verde mientras visualizas los objetivos que deseas alcanzar. En astrología, estos colores suelen asociarse con la prosperidad, el crecimiento y las nuevas oportunidades.

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¿Qué cambia cuando termina Mercurio retrógrado?

De acuerdo con la astrología, cuando Mercurio deja de estar retrógrado la comunicación comienza a fluir con mayor facilidad, disminuyen los retrasos y resulta más sencillo concretar acuerdos, iniciar proyectos o realizar compras importantes que muchas personas prefieren posponer durante este tránsito.

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Sin embargo, los especialistas recuerdan que los primeros días posteriores al cambio de movimiento corresponden a la llamada “sombra post retrógrada”, un periodo en el que aún pueden presentarse algunos ajustes antes de que la energía se estabilice por completo. Por ello, recomiendan avanzar con calma y aprovechar estos días para revisar los últimos detalles antes de dar grandes pasos y sobre todo acordarse de respirar por lo menos tres veces al día de manera consciente.

Más allá de las creencias astrológicas, el final de Mercurio retrógrado también puede entenderse como una oportunidad para hacer una pausa, evaluar lo aprendido y comenzar una nueva etapa con objetivos más claros. Ya sea mediante un ritual, una reflexión personal o simplemente reorganizando tus prioridades, cerrar este ciclo puede convertirse en el impulso que necesitas para recibir con mayor confianza todo lo que está por venir.

Mercurio Retrógrado rituales
Isamar Escobar
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