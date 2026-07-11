Penélope Cruz y Brad Pitt sorprenden al asistir al partido España vs Bélgica del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo está reuniendo a las mejores selecciones del planeta, también se ha convertido en el escenario perfecto para ver a grandes figuras de Hollywood y del entretenimiento. Durante el partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del torneo, dos de las celebridades que más llamaron la atención fueron Penélope Cruz y Brad Pitt, quienes asistieron al encuentro celebrado el 10 de julio en el Los Angeles Stadium, en Inglewood, California.

Su presencia no pasó desapercibida. Como suele ocurrir en este tipo de eventos deportivos de talla internacional, las cámaras captaron a los asistentes más famosos, y la aparición de los actores generó conversación entre los aficionados al fútbol y los seguidores del cine.

Penélope Cruz y Brad Pitt acaparan las miradas en el Mundial 2026

La asistencia de Penélope Cruz y Brad Pitt al duelo entre España y Bélgica se convirtió en uno de los momentos más comentados fuera de la cancha. Ambos fueron vistos disfrutando del ambiente que se vivía en las gradas durante uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026.

Penélope Cruz y Brad Pitt también se llevaron buena parte de la atención al aparecer entre los asistentes de uno de los partidos más esperados de los cuartos de final. David Ramos/Getty Images

Los actores han sido fotografiados en distintas ocasiones asistiendo a importantes eventos deportivos, y esta vez eligieron uno de los encuentros con mayor expectativa del torneo. Su presencia volvió a confirmar que la Copa del Mundo también funciona como un punto de encuentro para personalidades del cine, la música y el espectáculo internacional.

El Mundial 2026 reúne a estrellas dentro y fuera del terreno de juego

Además de ofrecer emociones deportivas, el Mundial 2026 ha destacado por la gran cantidad de celebridades que han acudido a los estadios para seguir los partidos en vivo. La presencia de Penélope Cruz y Brad Pitt es un ejemplo de cómo el torneo trasciende el deporte y se convierte en un acontecimiento cultural y social con alcance global.

Mientras el enfrentamiento entre España y Bélgica mantenía la atención de millones de aficionados, la aparición de Penélope Cruz y Brad Pitt añadió un toque de glamour a una noche que ya era especial. Una vez más, esta fiesta futbolera nos demostró que, además de las emociones sobre el césped, las gradas también pueden regalar momentos memorables protagonizados por algunas de las estrellas más reconocidas del mundo del entretenimiento.