Las alpargatas de la reina Letizia vuelven cada verano: por qué nunca pasan de moda y cómo combinarlas

Cada verano, la monarca española Letizia vuelve a confiar en este calzado de inspiración mediterránea para sus compromisos oficiales, demostrando que es posible combinar comodidad, sofisticación y elegancia sin recurrir a los clásicos stilettos.

Desde recepciones en el Palacio de Marivent hasta audiencias y giras por distintas comunidades autónomas, Letizia ha convertido las alpargatas en una de sus señas de identidad durante los meses más cálidos. Lo interesante es que no solo repite este tipo de zapato, sino también algunas de las firmas españolas que mejor representan la tradición artesanal del país.

La reina Letizia luce un vestido midi rosa combinado con unas alpargatas de cuña en el mismo tono, un estilismo veraniego que refleja su preferencia por las firmas españolas y por un calzado cómodo y elegante durante los meses de calor. Getty Images

Las marcas de alpargatas favoritas de la reina Letizia

A lo largo de los últimos años, la reina ha confiado en varias marcas españolas especializadas en este calzado, aunque hay tres nombres que destacan por encima del resto.

Castañer es, probablemente, la firma más asociada a su estilo. Fundada en Cataluña en 1927, es una de las casas responsables de convertir la alpargata en un icono de lujo. Entre los modelos favoritos de Letizia destacan las cuñas de lona con cintas al tobillo, elaboradas en yute natural y disponibles en tonos neutros como arena, blanco, negro y azul marino.

Otra de sus favoritas es Macarena Shoes, una marca española que apuesta por diseños contemporáneos sin perder el carácter artesanal de las alpargatas tradicionales. Sus modelos suelen incorporar plantillas acolchadas que ofrecen mayor comodidad, una característica que ha hecho de esta firma una habitual en el armario de la monarca.

Detalle de las alpargatas blancas de cuña que la reina Letizia suele incorporar a sus looks de verano. Este diseño de inspiración mediterránea se ha convertido en uno de los básicos más representativos de su armario estival. Getty Images

También ha lucido creaciones de Mint & Rose, firma madrileña conocida por reinterpretar el estilo mediterráneo con materiales naturales. Sus diseños suelen combinar lino, piel y fibras vegetales, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan un calzado elegante y versátil.

En menor medida, Letizia también ha recurrido a marcas como Vidorreta y Toni Pons, dos referentes españoles que mantienen viva la tradición de la alpargata artesanal y que cuentan con modelos similares a los que suele llevar la reina.

Cómo combinar las alpargatas al estilo de la reina Letizia

La clave del éxito de las alpargatas en el armario de Letizia está en su versatilidad. La reina suele combinarlas con vestidos midi de lino, diseños camiseros, prendas confeccionadas en algodón o faldas fluidas de corte A, logrando estilismos frescos y muy favorecedores.

En cuanto a la paleta de color, apuesta por tonos atemporales como el blanco, el beige, el azul marino, el negro o el rojo, que permiten reutilizar el mismo calzado con distintos looks durante toda la temporada. Otro de sus trucos consiste en dejar que las alpargatas sean el complemento principal del estilismo. Por eso evita sobrecargar el conjunto con accesorios excesivos y prefiere pendientes discretos, bolsos estructurados y maquillaje natural.

La reina Letizia apuesta por unas alpargatas blancas de cuña para completar un estilismo monocromático de verano, demostrando por qué este calzado sigue siendo uno de sus favoritos para los compromisos oficiales en los meses más cálidos. Getty Images

Además de aportar altura gracias a la cuña, las alpargatas ayudan a estilizar la figura sin sacrificar comodidad, razón por la que siguen siendo una de las opciones favoritas tanto de la reina Letizia como de otras royals europeas, entre ellas Kate Middleton.

Más allá de las tendencias pasajeras, las alpargatas representan una inversión inteligente para cualquier armario cápsula de verano. Atemporales, fáciles de combinar y profundamente ligadas a la artesanía española, año tras año regresan al guardarropa de la reina Letizia para demostrar que la elegancia también puede comenzar por un par de zapatos cómodos.