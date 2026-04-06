Meghan Markle comparte tierno vídeo de Pascua junto a Archie y Lilibet

En medio de una celebración mucho más íntima y lejos del protocolo real, Meghan Markle volvió a robarse la atención con un un video de Pascua junto a sus hijos que ya está derritiendo corazones.

Un vistazo íntimo a su vida en familia

A través de redes sociales, Meghan compartió una serie de clips donde se puede ver al pequeño Archie y Lilibet disfrutando de la búsqueda de huevos de Pascua.

En el clip, los pequeños aparecen corriendo por el jardín con sus canastas, explorando cada rincón con emoción. Uno de los detalles más adorables (y que rápidamente se volvió viral) fue ver a Lilibet con orejas de conejo y un look primaveral, mientras Archie se concentraba en decorar huevos con herramientas creativas.

Una Pascua lejos del protocolo real

A diferencia de otros miembros de la familia real británica, Meghan y Harry han optado por celebrar esta fecha de forma privada, apostando por experiencias más sencillas y cercanas con sus hijos.

Desde que se mudaron a Montecito en 2020, la pareja ha construido una dinámica enfocada en lo familiar, donde tradiciones como esta se viven lejos de las cámaras oficiales y más cerca de lo cotidiano.

El vídeo no solo muestra una celebración, sino también la filosofía de priorizar los pequeños momentos y la conexión familiar.

El detalle que conquistó a todos

Si algo hizo especial este clip fue su naturalidad. No hay poses forzadas ni grandes producciones, solo niños disfrutando como cualquier otro en Pascua: corriendo, riendo y buscando huevos escondidos.

Además, Meghan acompañó el video con un sencillo mensaje de “Happy Easter”, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

Una nueva forma de compartir su historia

Aunque Meghan Markle ha sido muy cuidadosa con la privacidad de sus hijos, este tipo de publicaciones se han vuelto cada vez más frecuentes, siempre mostrando fragmentos muy controlados pero llenos de calidez.

