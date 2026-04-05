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Belleza

Rubio caramelo, el tinte favorito para llevar las mechas esta Semana Santa

Con la llegada del calor y los días de descanso, muchas buscan un cambio sutil pero favorecedor. Esta temporada, la tendencia apunta a tonos cálidos y llenos de luz.

Abril 04, 2026 • 
Karen Luna
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Rubio caramelo, el tinte favorito para llevar las mechas esta Semana Santa

Getty Images

Si estás pensando en darle un giro a tu look esta temporada, hay un tono que está dominando las tendencias: el rubio caramelo. Este color se ha convertido en el favorito para llevar mechas durante Semana Santa, gracias a su efecto natural, luminoso y ultra favorecedor.

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¿Por qué el rubio caramelo es tendencia en 2026?

Este 2026, los expertos coinciden en algo: los tonos extremos quedan atrás y se apuesta por colores más suaves, cremosos y con dimensión.En ese contexto, el rubio caramelo destaca porque combina lo mejor de ambos mundos: la calidez del dorado con la profundidad de los tonos más naturales. Se trata de un rubio con pigmentos dorados o ligeramente marrones que aporta un brillo sutil, perfecto para un look fresco y elegante.

Además, su acabado tipo “sun-kissed” (como besado por el sol) lo convierte en el aliado ideal para los días de descanso, viajes o escapadas típicas de Semana Santa.

El secreto: mechas estratégicas y efecto natural

Una de las razones por las que este tono arrasa es su versatilidad, no se lleva como un color plano, sino a través de técnicas como balayage, babylights o mechas abiertas, que permiten crear luz en puntos estratégicos.

El resultado es una melena con movimiento, dimensión y un efecto natural que parece tu color de nacimiento… pero mejor.

Además, este tipo de mechas permite espaciar los retoques, lo que lo hace perfecto si buscas algo bonito pero práctico durante vacaciones.

Mechas hair bronzing

Mechas hair bronzing

Getty Images

A quién favorece el rubio caramelo

Otro punto a favor es que el rubio caramelo es uno de los tonos más universales. Favorece especialmente a pieles con subtonos cálidos o neutros, aunque puede adaptarse según la intensidad del color.

Puede ir desde un caramelo claro con reflejos dorados hasta un tono más tostado cercano al castaño, lo que lo hace ideal tanto para rubias como para morenas que quieren iluminar su rostro sin un cambio drástico.

El tinte perfecto para verte más luminosa (sin exagerar)

A diferencia de los rubios fríos o platinados, el rubio caramelo suaviza las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor. Su mezcla de tonos crea un acabado más natural, evitando ese contraste artificial que a veces endurece el rostro.

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El rubio caramelo no es solo una moda pasajera, es parte de una tendencia más amplia hacia la naturalidad y el lujo discreto en la belleza. Así que si esta Semana Santa quieres un cambio que se vea elegante, moderno y fácil de llevar, este tono podría ser justo lo que necesitas.

Pelo pelo rubio
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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