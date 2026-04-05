Penélope Cruz reinventa el flequillo con un corte que estiliza y rejuvenece a los 50+

Si hay alguien que sabe cómo hacer que un cambio de look se convierta en tendencia, es Penélope Cruz. La actriz española ha dejado atrás su melena larga para apostar por un corte bob con flequillo, una combinación que no solo se siente fresca en 2026, sino que también tiene ese efecto inmediato de suavizar las facciones y aportar luz al rostro.

El corte bob con flequillo que está marcando tendencia en 2026

Durante su aparición en la Semana de la Alta Costura en París, Penélope sorprendió con un long bob a la altura de los hombros, acompañado de un flequillo ligero y con movimiento. Este estilo mezcla lo mejor de la elegancia del bob clásico con la naturalidad de los cortes modernos.

Además, no es un bob rígido, al contrario, se trata de una versión con capas suaves y volumen controlado que enmarca el rostro de forma estratégica. Según expertos, este tipo de acabado será clave en 2026, donde predominan los looks pulidos pero con movimiento natural.

Por qué este look rejuvenece después de los 50

Hay una razón por la que este corte se está volviendo uno de los más pedidos. El flequillo, especialmente cuando es ligero o de lado, suaviza las líneas de expresión y equilibra las proporciones del rostro, creando un efecto visual más armónico.

En el caso de Penélope, el flequillo no es pesado ni recto, sino ligeramente abierto y dinámico, lo que evita endurecer las facciones. De hecho, este tipo de fleco lleva años siendo considerado un recurso antiedad porque aporta movimiento sin esfuerzo.

Si hay alguien que sabe cómo hacer que un cambio de look se convierta en tendencia, es Penélope Cruz. Getty Images

A esto se suma el largo del bob, que al quedar a la altura de la clavícula o mandíbula, define el contorno del rostro sin hacerlo ver rígido, logrando ese equilibrio entre elegancia y naturalidad.

Un estilo fácil de llevar (y mantener)

Otra de las razones por las que este corte está conquistando es su practicidad, el bob con flequillo:

Se adapta a distintos tipos de rostro

No requiere peinados complicados

Mantiene una forma favorecedora incluso al crecer

Además, encaja perfecto con la tendencia actual que apuesta por looks personalizados, naturales y fáciles de mantener, alejándose de estilos demasiado estructurados.

El nuevo look de Penélope Cruz no es solo un cambio de imagen, es una declaración de estilo. Un corte sencillo, bien ejecutado y con detalles estratégicos puede transformar por completo cómo se ve el rostro.