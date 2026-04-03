Meghan Markle sorprende con un regalo retro para Archie y Lilibet en Pascua

La Pascua está cada vez más cerca, y como muchas mamás, Meghan Markle ya está pensando en los detalles para hacerla especial. Pero esta vez, la duquesa llamó la atención pues eligió juguetes retro para sus hijos, Archie y Lilibet, demostrando que lo clásico también puede ser tendencia.

Un regalo con nostalgia (y mucho significado)

De acuerdo con reportes recientes, Meghan fue vista en una tienda de juguetes en Montecito, California, comprando algunos detalles para las canastas de Pascua de sus hijos. Entre ellos, destacó la elección de juguetes clásicos como cartas “Magic Rabbit” y los famosos “Sea-Monkeys”, un producto que se popularizó desde los años 60.

Este tipo de juguetes no solo despiertan curiosidad, también tienen un toque nostálgico que conecta generaciones. Y sí, ese parece ser justo el mensaje detrás de la elección de Meghan.

¿Por qué elegir juguetes retro en pleno 2026?

En una época dominada por pantallas, los juguetes tradicionales han comenzado a recuperar protagonismo. La elección de Meghan Markle refleja una tendencia creciente: volver a lo simple, creativo y educativo.

Los Sea-Monkeys, por ejemplo, son pequeños kits que permiten criar diminutas criaturas acuáticas, lo que fomenta la curiosidad y el aprendizaje. Mientras que las cartas o juegos clásicos impulsan la imaginación y la convivencia.

Además, no es la primera vez que Meghan deja ver su interés por ofrecer a sus hijos una infancia lo más “normal” posible, lejos del exceso tecnológico.

Un vistazo a su estilo como mamá

Más allá del regalo, este gesto revela algo importante: Meghan Markle apuesta por momentos significativos en familia. Desde actividades en casa hasta celebraciones como Pascua, la duquesa ha dejado claro que valora los pequeños detalles.

Archie (6) y Lilibet (4) crecen en un entorno donde se combinan tradiciones modernas con elementos clásicos, algo que muchos padres están intentando replicar hoy en día.

Lo interesante es que este tipo de decisiones no solo impactan a nivel familiar, también influyen en tendencias. El regreso de los juguetes retro no es casualidad: cada vez más personas buscan experiencias más auténticas y menos digitales.

