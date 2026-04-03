Joyería inspirada en la belleza de la naturaleza: Pandora presenta “Garden Of Dreams” con Tini Stoessel

La búsqueda de la belleza y la conexión con nuestro entorno ha llevado a Pandora a presentar Garden of Dreams, una colección inspirada en la naturaleza como un lenguaje simbólico de conexión y crecimiento, creando piezas de joyería únicas para esta temporada.

La joyería ha sido desde tiempos inmemoriales un medio de expresión artística. Y la naturaleza, por su parte, ha proporcionado una fuente inagotable de inspiración. Pandora buscó en el ambiente natural elementos que pudieran ser reinterpretados en plata esterlina 100% reciclada, con acabados bañados en oro de 14k, creando así joyas con un significado y belleza únicos.

Desde mariposas doradas, símbolo de transformación; abejas engarzadas, que evocan dedicación y resiliencia; y delicadas palomas blancas, asociadas a la ternura y la compasión, todo se traducen en charms, anillos, aretes, collares y brazaletes, reflejo de la creatividad humana y su conexión con el mundo que nos rodea.

Esta nueva campaña es protagonizada por Tini Stoessel , quien se suma a la marca para dar vida a un universo donde la emoción, el significado y la expresión personal se encuentran a través del diseño. La actriz y cantante argentina interpreta la colección Garden of Dreams desde una mirada auténtica y contemporánea, combinando las piezas con libertad y construyendo un estilo propio, versátil y sin reglas.

La colección estará disponible en tiendas Pandora y en línea en México a partir de este 2 de abril, y es una gran opción de regalo para el Día de las Madres.