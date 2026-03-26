Uñas sencillas: 10 diseños de tulipanes, los favoritos de Pinterest para primavera

Si esta primavera quieres algo lindo, femenino y cero complicado, las uñas con tulipanes se están convirtiendo en el diseño estrella. Basta con darte una vuelta por Pinterest para ver cómo estos detalles florales están en todos lados porque son delicados, versátiles y perfectos si amas los looks naturales pero con un toque especial.

Lo mejor es que no necesitas ser experta en nail art para llevarlos. Aquí te dejo 10 ideas de uñas sencillas con tulipanes que están dominando la temporada y que puedes adaptar a tu estilo.

¿Por qué los tulipanes están en tendencia?

Los tulipanes son sinónimo de primavera por sus colores suaves, formas elegantes y ese aire romántico que nunca falla. En tendencias de belleza, especialmente según lo que se viraliza en Pinterest, los diseños minimalistas y florales están en auge, y los tulipanes encajan perfecto porque no saturan la uña y se ven súper delicados.

10 diseños de uñas con tulipanes que amarás

Base nude con tulipanes blancos

Ideal si buscas algo discreto y elegante para todos los días.

Francesa con tulipanes mini

Un twist moderno a la clásica manicura francesa.

Uñas pastel con flores en contraste

Colores como lavanda, menta o baby blue con tulipanes en tonos más intensos.

Tulipanes en una sola uña

Perfecto si prefieres algo sencillo pero con detalle.

Diseño transparente con tulipanes delicados

Efecto “clean girl” que está súper en tendencia.

Tulipanes rojos sobre base rosa claro

Romántico y muy primaveral.

Uñas cortas con tulipanes minimalistas

Porque no necesitas uñas largas para lucir este diseño.

Nail art de líneas y flores

Tulipanes acompañados de trazos finos para un look más moderno.

Diseño de uñas en tonos monocromáticos

Todo en la misma gama de color para un efecto sofisticado.

Tulipanes con efecto acuarela

Un estilo más artístico y suave que se ve increíble.

Cómo llevar esta tendencia sin complicarte

La clave está en mantenerlo simple, puedes pedir en el salón dibujos pequeños, trazos finos y colores suaves. Si lo haces en casa, usa un puntero o palillo para crear los pétalos; no tienen que ser perfectos, ahí está el encanto.

