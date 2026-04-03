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Estilo de vida

¿Qué hacer en casa en Semana Santa? 5 actividades para disfrutar con tus hijos

No necesitas salir de viaje para crear recuerdos inolvidables con tus hijos en Semana Santa.

Abril 03, 2026 • 
Karen Luna
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¿Qué hacer en casa en Semana Santa? 5 actividades para disfrutar con tus hijos

Freepik

Semana Santa no siempre significa viajar, a veces, quedarse en casa puede convertirse en el mejor plan, sobre todo cuando se trata de compartir tiempo de calidad con tus hijos. No necesitas gastar mucho ni organizar algo complicad, la clave está en elegir actividades que despierten su creatividad, los mantengan activos y, sobre todo, que creen recuerdos lindos en familia.

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Ideas en casa para una Semana Santa divertida y diferente

Durante estas vacaciones, muchos especialistas en crianza coinciden en que el juego libre, las manualidades y las actividades en familia ayudan al desarrollo emocional y fortalecen el vínculo con los niños. Por eso, aquí tienes cinco ideas que puedes adaptar fácilmente a tu rutina.

Cocinar juntos: el plan que nunca falla

Involucrar a los niños en la cocina es mucho más que preparar algo rico, es una forma de enseñarles habilidades básicas, fomentar su independencia y pasar tiempo juntos. Puedes elegir recetas sencillas como galletas, gelatinas o incluso pizzas caseras.

Tarde de cine en casa con temática especial

Armar un mini cine en casa puede ser una experiencia increíble. Elige una temática (puede ser de aventuras, animales o incluso películas clásicas) y acompáñala con palomitas o luces suaves. Crear este tipo de rituales ayuda a los niños a asociar el tiempo en casa con momentos especiales, no con aburrimiento.

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Durante estas vacaciones, muchos especialistas en crianza coinciden en que el juego libre, las manualidades y las actividades en familia ayudan al desarrollo emocional.

eugene barmin/Freepik

Manualidades con materiales que ya tienes

No necesitas comprar nada nuevo con cartón, hojas, colores y hasta materiales reciclados pueden convertirse en grandes aliados. Desde hacer figuras hasta crear decoraciones, las manualidades estimulan la creatividad y la concentración.

Juegos de mesa o dinámicas familiares

Los juegos de mesa son clásicos, pero también puedes inventar dinámicas como concursos de talentos, trivias familiares o juegos de adivinanzas. Este tipo de actividades fomentan la comunicación y el trabajo en equipo, algo clave durante las vacaciones.

Crear una pequeña rutina especial de vacaciones

Aunque suene simple, organizar el día con pequeños momentos especiales (como un desayuno diferente o una noche de historias) puede hacer toda la diferencia. Los niños disfrutan la estructura, pero también esos detalles que rompen la rutina diaria.

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Al final, lo importante no es llenar cada minuto, sino estar presentes y disfrutar el tiempo juntos. Semana Santa en casa puede ser igual de especial que cualquier viaje si se vive con intención.

semana santa Hijos
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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