Hailey Bieber comparte FOTOS inéditas de Pascua junto a Jack Blues y Justin Bieber

Hailey Bieber sorprendió a sus seguidores este 2026 al compartir una serie de fotografías inéditas de su celebración de Pascua, donde dejó ver su lado más íntimo y relajado junto a su bebé, Jack Blues, y su esposo, Justin Bieber.

Una Pascua estética, divertida y muy maternal

A través de Instagram, Hailey publicó una galería que rápidamente se volvió viral. En una de las imágenes más comentadas, aparece usando unas divertidas orejas de conejo mientras sostiene una taza de café, en un momento que mezcla glamour con naturalidad. La escena refleja ese equilibrio que ha construido entre su faceta de empresaria y su nueva vida como mamá.

Pero sin duda, los momentos más tiernos llegaron con su hijo. En otra de las fotos, el pequeño Jack Blues aparece disfrutando de una dona, en una escena cotidiana que conquistó a los fans por su espontaneidad. Aunque la pareja ha sido muy cuidadosa con la exposición de su bebé, estas postales dejan ver pequeños destellos de su dinámica familiar.

Justin Bieber, presente en los detalles

Aunque Justin Bieber no protagoniza todas las imágenes, su presencia se percibe en el ambiente familiar que rodea la celebración. La pareja ha optado por compartir momentos auténticos, lejos de producciones excesivas, apostando por recuerdos reales que conectan con su audiencia.

Desde el nacimiento de Jack Blues, ambos han sido más selectivos con lo que muestran públicamente, priorizando la privacidad sin dejar de compartir instantes significativos en fechas especiales como Pascua.

Hailey Bieber y su nueva narrativa en redes

En los últimos meses, Hailey Bieber ha transformado su contenido digital. Si bien sigue siendo referente en moda y belleza, ahora incorpora escenas de su vida cotidiana como madre, lo que ha generado una conexión más profunda con sus seguidores.

Estas fotos de Pascua 2026 no solo destacan por su estética cuidada, sino por transmitir calidez, humor y autenticidad. Desde un café por la mañana hasta un dulce momento con su bebé, cada imagen cuenta una historia cercana y aspiracional al mismo tiempo.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios celebrando la ternura de Jack Blues y el estilo relajado de Hailey. Muchos usuarios destacaron cómo la modelo logra mantener su esencia sofisticada incluso en los momentos más casuales.