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Harper y Victoria Beckham reinventan las mechas babylights: así se llevan con elegancia esta primavera 2026

Si estás buscando un cambio sutil pero que haga toda la diferencia, las babylights son la respuesta.

Abril 06, 2026 • 
Karen Luna
Harper Beckham y Victoria Beckham.png

Harper y Victoria Beckham reinventan las mechas babylights: así se llevan con elegancia esta primavera 2026

Getty Images

La primavera 2026 trae consigo una tendencia que mezcla elegancia, naturalidad y ese toque effortless que tanto buscamos. Sí, tiene sello de estilo de Victoria Beckham y su hija Harper Beckham han vuelto a poner en el radar las mechas babylights, pero con un giro mucho más sofisticado.

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Harper y Victoria Beckham reinventan las mechas babylights en primavera 2026

Las babylights no son nuevas, pero esta temporada regresan con una vibra completamente distinta. Inspiradas en los reflejos naturales del sol en el pelo infantil, estas mechas se caracterizan por ser ultrafinas, delicadas y muy bien integradas.

Lo interesante es cómo Victoria Beckham y Harper Beckham las llevan, porque no tienen contrastes exagerados ni tonos artificiales. La clave está en apostar por matices suaves, casi imperceptibles, que iluminan el rostro sin endurecer las facciones.

¿Por qué las babylights vuelven a ser tendencia?

El regreso de las babylights tiene mucho sentido, en un momento donde la belleza busca verse auténtica, este tipo de iluminación capilar logra justo eso: un acabado fresco y real. Algunas de sus ventajas más destacadas:

  • Aportan luz sin dañar visualmente la base natural.
  • Son ideales para quienes buscan un cambio discreto.
  • Rejuvenecen el look gracias a su efecto suave.
  • Funcionan en diferentes tonos, desde rubios hasta castaños.

Además, a diferencia de otras técnicas más marcadas, las babylights crecen de forma mucho más armónica, lo que significa menos mantenimiento y más comodidad.

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Si estás buscando un cambio sutil pero que haga toda la diferencia, las babylights son la respuesta.

Getty Images

Cómo llevar las babylights con elegancia esta primavera

Si algo nos enseñan Victoria Beckham y Harper Beckham es que el verdadero secreto está en la ejecución.

Para lograr ese efecto classy:

  • Elige tonos apenas uno o dos niveles más claros que tu base
  • Evita líneas marcadas: todo debe verse difuminado
  • Apuesta por acabados brillantes y bien cuidados
  • Combínalas con cortes limpios como el bob o el lob

La idea no es que las mechas roben protagonismo, sino que acompañen y realcen tu estilo de forma natural.

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La tendencia más chic (y fácil) de llevar

Las babylights se adaptan a tu ritmo de vida y elevan cualquier look sin complicaciones. Esta primavera 2026, la inspiración es menos artificiail, más luz natural y mucha elegancia. Si hay alguien que sabe cómo lograrlo, definitivamente es Victoria Beckham junto a Harper Beckham.

mechas victoria beckham
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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