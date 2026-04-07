“Nunca dejaré de luchar”: Blake Lively rompe el silencio sobre el juicio con Justin Baldoni

En medio de titulares y especulación mediática, Blake Lively decidió hablar directamente con sus seguidores. Lo hizo con un mensaje largo, personal y profundamente contundente, donde deja claro que su caso con Justin Baldoni va mucho más allá del “drama de celebridades”.

Blake Lively rompe el silencio: “Nunca dejaré de luchar”

A través de su más reciente publicación, Blake Lively expresó su gratitud por la decisión judicial que permitirá que el núcleo de su caso sea presentado ante un jurado próximamente. Esto marca un punto clave en el proceso legal que mantiene con Justin Baldoni.

Pero lo más importante no fue solo lo legal, sino el tono de su mensaje. La actriz confesó que nunca quiso llegar a una demanda, pero que tomó esa decisión debido a lo que describe como una “represalia constante” tras pedir un entorno de trabajo seguro, tanto para ella como para otras personas.

Más que un juicio: un mensaje sobre violencia digital

Uno de los puntos más fuertes de su publicación es su postura frente a lo que llamó la “telenovela digital”. Blake Lively pidió no dejarse llevar por la narrativa superficial del caso y advirtió que etiquetarlo como “drama de celebridades” es una forma de distraer la atención de temas mucho más profundos.

En sus palabras, la actriz señaló que la violencia digital tiene consecuencias reales, incluso físicas, y la calificó directamente como abuso. Además, alertó sobre el impacto de la manipulación en línea, especialmente en jóvenes y niños, a quienes considera particularmente vulnerables.

Datos que preocupan y una causa personal

En su mensaje, Blake Lively también compartió cifras relevantes: estudios estiman que entre el 16% y el 58% de las mujeres han experimentado abuso o acoso en línea, mientras que el 97% de los servicios de apoyo a víctimas reportan casos relacionados con tecnología.

Con esto, dejó claro que su caso no es aislado, sino parte de un problema mucho más amplio que afecta a miles de personas fuera del ojo público.

Más allá del proceso legal, la actriz aseguró que este es solo una parte de un trabajo mucho más grande: visibilizar sistemas que dañan, silencian y buscan intimidar a las víctimas.

También reconoció el privilegio que tiene al poder alzar la voz, agradeciendo a quienes han luchado antes que ella y a quienes continúan haciéndolo, muchas veces sin reconocimiento.