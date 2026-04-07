Restaurantes para visitar en primavera en la Ciudad de México

Con la llegada de la temporada de Cuaresma, la gastronomía se transforma para rendir homenaje a los sabores del mar. Esta época, marcada por la tradición y la reflexión, se convierte también en una oportunidad para explorar propuestas culinarias frescas, sofisticadas y llenas de identidad.

La Ciudad de México ofrece una selección de restaurantes que destacan por su creatividad, calidad de producto y experiencias únicas. A continuación, una guía con algunos de los mejores lugares para disfrutar durante Semana Santa:

Marea: cocina de mar con conciencia

Ubicado en la colonia Roma, Marea, de la chef Lula Martin del Campo, es una parada obligada esta temporada. El restaurante rinde homenaje al producto del mar con una propuesta fresca y contemporánea. Además, Lula, como embajadora de Pesca con Futuro, impulsa un movimiento que promueve el consumo responsable de pescados y mariscos, apoyando prácticas sostenibles. Entre los imperdibles destacan los cuellos de kampachi, el ceviche negro y otras creaciones que celebran el mar con técnica y respeto.

Trés en las Lomas: un viaje al Mediterráneo

En Lomas de Chapultepec, Trés en las Lomas ofrece una experiencia que transporta directamente al Mediterráneo. Su espectacular terraza es el escenario ideal para disfrutar platillos como los calamares rebozados, sardinas frescas o el imperdible Pescado Trés, en un ambiente sofisticado y relajado.

Ennea: esencia mediterránea con alma griega

Bajo la dirección del chef Axel Vázquez, Ennea propone una cocina mediterránea con marcada inspiración griega. El restaurante destaca por su atmósfera elegante y su menú fresco, donde sobresalen los calamares a la brasa, el capellini con almejas y el ceviche mediterráneo.

Fuego: terraza, brasas y grandes momentos

Para quienes buscan una experiencia vibrante, Fuego, del chef Gonzalo Muñoz, es el lugar ideal. Este espacio destaca por su terraza privada y su ambiente perfecto para compartir con amigos, familia o una cita. Su cocina a las brasas ofrece opciones como el pescado almendrado, el aguachile amarillo de camarón y los camarones fuego, ideales para disfrutar las tardes y noches de la temporada.

Carmela y Sal: tradición mexicana con un giro contemporáneo

Dirigido por la chef Gabriela Ruiz Lugo, Carmela y Sal es una parada imprescindible para quienes buscan sabores auténticos con una ejecución moderna. Su propuesta resalta ingredientes mexicanos con técnicas actuales, logrando platillos que sorprenden por su creatividad y profundidad de sabor. Durante Cuaresma, destacan opciones del mar reinterpretadas con el sello distintivo de la chef, en un ambiente sofisticado y acogedor.

Una temporada para celebrar el mar

Durante Semana Santa, estos restaurantes no solo destacan por sus platillos, sino por la experiencia que ofrecen: desde propuestas sostenibles hasta viajes gastronómicos internacionales sin salir de la ciudad.

La Cuaresma se convierte así en el momento perfecto para redescubrir los sabores del mar en algunas de las mesas más destacadas de la Ciudad de México.